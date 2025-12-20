Пешеходов заставили нарушать правила в Актау

Горожане возмущены изменениями в организации пешеходного движения между памятником Кашагану и 11 микрорайоном. В городской администрации предоставили разъяснения, сообщает Lada.kz.
Многие отмечают, что переход существовал здесь годами, и жители по привычке продолжают пользоваться старым маршрутом, несмотря на установленные ограничения.
В результате пешеходы вынуждены нарушать правила дорожного движения, что вызывает обеспокоенность у самих горожан.
В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау пояснили, что изменения связаны с открытием нового торгового центра «Saya Park» и значительным увеличением потока посетителей на данном участке.
Ранее здесь фиксировались факты неупорядоченного перехода проезжей части пешеходами, что могло привести к возникновению ДТП.
В целях предотвращения аварий и повышения безопасности пешеходов, а также в связи с обращениями водителей, было принято решение определить новый пешеходный переход между рестораном «Таксим» и ТЦ «Saya Park». На данном участке установлен специальный светофор с кнопочным управлением, позволяющий регулировать движение транспорта и обеспечивать безопасный переход дороги.
В акимате призвали горожан пользоваться новым пешеходным переходом и соблюдать правила дорожного движения.
