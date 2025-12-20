18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.12.2025, 13:15

Пешеходов заставили нарушать правила в Актау

Общество 0 1 248 Сергей Кораблев

Горожане возмущены изменениями в организации пешеходного движения между памятником Кашагану и 11 микрорайоном. В городской администрации предоставили разъяснения, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Многие отмечают, что переход существовал здесь годами, и жители по привычке продолжают пользоваться старым маршрутом, несмотря на установленные ограничения.

В результате пешеходы вынуждены нарушать правила дорожного движения, что вызывает обеспокоенность у самих горожан.

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау пояснили, что изменения связаны с открытием нового торгового центра «Saya Park» и значительным увеличением потока посетителей на данном участке.

Ранее здесь фиксировались факты неупорядоченного перехода проезжей части пешеходами, что могло привести к возникновению ДТП.

В целях предотвращения аварий и повышения безопасности пешеходов, а также в связи с обращениями водителей, было принято решение определить новый пешеходный переход между рестораном «Таксим» и ТЦ «Saya Park». На данном участке установлен специальный светофор с кнопочным управлением, позволяющий регулировать движение транспорта и обеспечивать безопасный переход дороги.

В акимате призвали горожан пользоваться новым пешеходным переходом и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, водители просят родителей научить детей безопасно переходить дорогу.

6
3
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Проавильно сделали, на старом переходе едешь и не знаешь кто выскочит из придорожных кустов да еще и на повороте ничего не видно а так - же еще и пешеходы "прыгают" под колеса как бессмертные персонажи американских фильнмов
20.12.2025, 16:50
fox1167
fox1167
"Ранее здесь фиксировались факты неупорядоченного перехода проезжей части"----Враньё! Ничего подобного здесь никогда небыло! И если посмотреть статистику ПДД на этом переходе то он самый минимальный! Зачем убрали отсюда переход? По заказу торгового центра? Вы спросите у людей как это сейчас неудобно! Даже добраться к нему со стороны Ынтымака--это проблема! Пешеходная дорожка шириной 60 см!
20.12.2025, 13:41
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
Пенсионерка из Казахстана попросила Путина помочь получить российское гражданствоНовости Казахстана
19.12.2025, 20:33 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь