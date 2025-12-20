Япония подключается к развитию порта Актау

По информации Акорды, глава государства поддержал решение Правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау, сообщает Lada.kz .

Фото: Акорда

Президент подчеркнул, что Центральная Азия обладает значительным транзитным и логистическим потенциалом, выполняя роль перекрёстка ключевых торговых путей между Востоком и Западом, а также Севером и Югом.

По словам главы государства, через территорию Казахстана проходит более 80% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой, что делает страну важным звеном в системе международной логистики.

Особое значение, как отметил Президент, приобретает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

В этом контексте глава государства приветствовал решение Правительства Японии участвовать в модернизации таможенных процедур в порту Актау на Каспийском море. Он также выразил заинтересованность в дальнейшем участии японских компаний в развитии железнодорожной, портовой, автомобильной и логистической инфраструктуры вдоль Среднего коридора.

Напомним, ранее порт Актау получил 45 млн евро на модернизацию.