21.12.2025, 09:11

Жители Актау обеспокоены отменой прямых рейсов в Москву

Общество

В редакцию обратились жители Актау, сообщившие об отмене прямых рейсов авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. Корреспондент Lada.kz уточнил у перевозчика, с чем это связано.

Фото: International Flight Network
Фото: International Flight Network

По словам жителей Актау, ранее они могли свободно приобрести билеты на прямой рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Москву, однако теперь, по их словам, полеты отменены.

Я лично пытался выяснить причину отмены прямого рейса, но ни в аэропорту, ни в представительстве авиакомпании внятного ответа дать не смогли, - пожаловался житель Актау.

Редакция Lada.kz направила официальный запрос в головной офис перевозчика, где разъяснили ситуацию.

Рейсы между Москвой и Актау имеют сезонный характер и будут выполняться до конца новогодних праздников. Возобновление полетов по данному направлению планируется в начале весенне-летнего расписания  в конце марта 2026 года, - говорится в ответе авиакомпании.

Согласно информации международного аэропорта, прямые рейсы в столицу России из Актау выполняет только авиакомпания «Аэрофлот». Полеты будут осуществляться только до 11 января 2026 года два раза в неделю в пятницу и воскресенье.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Вспоминаю старое, ещё совковое, расписание авиарейсов из нашего аэропорта Шевченко. Разница ощущается в смене направлений сообщения
21.12.2025, 07:07
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

