Терпение на пределе: жители Актау готовы перекрыть проезжую часть из-за разрушенной дороги

Жители 3 микрорайона заявляют, что уже несколько месяцев вынуждены передвигаться по разрушенной дороге, которую так и не восстановили после проведения коммунальных работ. По их словам, все обещания подрядчика и официальные ответы ведомств остались только на бумаге, передает Lada.kz .

Фото прислано жителями Актау

Речь идёт об участке дороги между домами №24, 18, 22, 20Б и 21. Как рассказывают жители, дорожное полотно было демонтировано ещё в сентябре 2025 года во время работ по реконструкции водопроводных сетей.

Дорогу разрушили в сентябре. Нам сразу пообещали, что всё восстановят. Потом пришёл письменный ответ через e-Өтініш, что ремонт будет завершён до конца декабря. Сейчас уже понятно, что никто ничего делать не собирается, - говорят жители.

По словам горожан, компания, проводившая работы, после завершения необходимых мероприятий территорию в порядок так и не привела. В результате участок дороги превратился в разбитую и представляющую опасность зону, по которой сложно передвигаться как автомобилям, так и пешеходам.

На письменные обращения мы получаем только отписки. Реальных действий нет. Именно поэтому мы решили обратиться в СМИ. Если и это не поможет, жители готовы перекрыть проезжую часть. Мы не хотим доводить ситуацию до блокировки дороги, но терпение уже на пределе, - добавляют жители.

В официальном ответе акимата, направленном заявителям, сообщается, что разрушение дороги связано с реализацией проекта по реконструкции водопроводных сетей 1-6-х микрорайонов Актау.

В рамках проекта подрядной организацией ТОО «НКО» был демонтирован участок дороги между домами №24, 25, 20А, 18, 22, 21 микрорайона 3. В настоящее время завершены строительно-монтажные работы в микрорайоне 3А, ведутся работы по благоустройству территории. Восстановление дороги будет завершено к концу декабря текущего года, - говорится в ответе департамента водных ресурсов и ирригации Мангистауской области, подписанном руководителем ведомства.

Редакции также подтвердили, что получили информацию о планируемом завершении восстановительных работ до конца текущего года.

Тем не менее жители микрорайона отмечают, что на месте никаких признаков подготовки к ремонту дороги пока не наблюдается.

Мы просто хотим, чтобы нашу проблему услышали на уровне руководства и чтобы подрядчик выполнил свои обязательства, - подчёркивают горожане.

Lada.kz следит за развитием событий.