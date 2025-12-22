18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.12.2025, 13:15

Терпение на пределе: жители Актау готовы перекрыть проезжую часть из-за разрушенной дороги

Общество 0 1 976 Наталья Вронская

Жители 3 микрорайона заявляют, что уже несколько месяцев вынуждены передвигаться по разрушенной дороге, которую так и не восстановили после проведения коммунальных работ. По их словам, все обещания подрядчика и официальные ответы ведомств остались только на бумаге, передает Lada.kz.

Фото прислано жителями Актау
Фото прислано жителями Актау

Речь идёт об участке дороги между домами №24, 18, 22, 20Б и 21. Как рассказывают жители, дорожное полотно было демонтировано ещё в сентябре 2025 года во время работ по реконструкции водопроводных сетей.

Дорогу разрушили в сентябре. Нам сразу пообещали, что всё восстановят. Потом пришёл письменный ответ через e-Өтініш, что ремонт будет завершён до конца декабря. Сейчас уже понятно, что никто ничего делать не собирается, - говорят жители.

По словам горожан, компания, проводившая работы, после завершения необходимых мероприятий территорию в порядок так и не привела. В результате участок дороги превратился в разбитую и представляющую опасность зону, по которой сложно передвигаться как автомобилям, так и пешеходам.

На письменные обращения мы получаем только отписки. Реальных действий нет. Именно поэтому мы решили обратиться в СМИ. Если и это не поможет, жители готовы перекрыть проезжую часть. Мы не хотим доводить ситуацию до блокировки дороги, но терпение уже на пределе, - добавляют жители.

В официальном ответе акимата, направленном заявителям, сообщается, что разрушение дороги связано с реализацией проекта по реконструкции водопроводных сетей 1-6-х микрорайонов Актау.

В рамках проекта подрядной организацией ТОО «НКО» был демонтирован участок дороги между домами №24, 25, 20А, 18, 22, 21 микрорайона 3. В настоящее время завершены строительно-монтажные работы в микрорайоне 3А, ведутся работы по благоустройству территории. Восстановление дороги будет завершено к концу декабря текущего года, - говорится в ответе департамента водных ресурсов и ирригации Мангистауской области, подписанном руководителем ведомства.

Редакции также подтвердили, что получили информацию о планируемом завершении восстановительных работ до конца текущего года.

Тем не менее жители микрорайона отмечают, что на месте никаких признаков подготовки к ремонту дороги пока не наблюдается.

Мы просто хотим, чтобы нашу проблему услышали на уровне руководства и чтобы подрядчик выполнил свои обязательства, - подчёркивают горожане.

Lada.kz следит за развитием событий.

10
9
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь