Опасное дизельное топливо продавали в Актау

В Актау выявлен факт реализации дизельного топлива, не соответствующего требованиям технического регламента. Нарушение установили инспекторы департамента технического регулирования и метрологии по Мангистауской области в ходе контрольного закупа, передает Lada.kz со ссылкой на министерство торговли и интеграции РК.

Фото с сайта pixabay.com

По результатам лабораторных испытаний выяснилось, что дизельное топливо марки ДТ-Л-К4 не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011. В частности, массовая доля серы в образце составила 115 мг/кг при допустимой норме не более 50 мг/кг. Таким образом, установленное превышение показателя составило 65 мг/кг.

В связи с выявленными нарушениями уполномоченный орган обратился в суд. Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области иск был удовлетворён в полном объёме. Суд признал, что субъект предпринимательства не имеет права владения, пользования и распоряжения изъятым дизельным топливом, так как оно не соответствует требованиям безопасности, - сообщили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, данная продукция подлежит уничтожению, утилизации либо переработке за счёт владельца с соблюдением установленных норм. Также допускается вывоз топлива за пределы Республики Казахстан.

В ведомстве отметили, что проведение контрольных закупок направлено на защиту прав потребителей, обеспечение безопасности граждан и соблюдение обязательных требований технического регулирования на рынке нефтепродуктов.

