Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
24.12.2025, 16:14

Опасные блюда и безопасные продукты: рекомендации для новогоднего стола в Мангистау

Общество 0 742 Наталья Вронская

В Мангистауской области в преддверии новогодних праздников в целях предупреждения пищевых отравлений и острых кишечных инфекций усилено внимание к требованиям санитарной безопасности. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Баян Сатканбаева, передает Lada.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

По словам спикера, в праздничные дни люди, следуя традиции, накрывают богатый стол, готовят различные салаты, мясные и рыбные блюда, а также кондитерские изделия. Однако, предупреждает специалист, приготовление продуктов в большом объёме заранее и несоблюдение правил их хранения могут представлять серьёзную угрозу для здоровья.

«Основными причинами острых кишечных инфекций и пищевых отравлений являются употребление продуктов с истёкшим сроком годности или неизвестного происхождения, неправильное хранение скоропортящихся продуктов, нарушение технологии приготовления пищи и несоблюдение правил личной гигиены», -  напомнила Баян Сатканбаева.

Особенно опасными, говорит эксперт, считаются многокомпонентные салаты с майонезом, мясные и рыбные блюда, а также кондитерские изделия с кремом.

«Готовые салаты с майонезом не должны храниться в холодильнике более суток. Салаты, приготовленные без добавления жиров, можно хранить до двух суток, однако это правило не распространяется на салаты, содержащие мясо, яйца и колбасные изделия», -  добавила Баян Сатканбаева.

Спикер призвала жителей приобретать продукты питания только в организованных, разрешённых местах торговли, обязательно проверять срок годности и условия хранения продукции. Также она предупредила о необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов.

«Необходимо отказаться от употребления продуктов с признаками порчи, повреждённой упаковкой и без маркировки. На каждом продукте должна быть полная информация на государственном и русском языках. Это — основная гарантия защиты здоровья детей. В составе новогодних сладких подарков для детей не должно быть синтетических красителей, консервантов, усилителей вкуса и аромата, гидрогенизированных жиров. Кроме того, недопустимо включать в новогодние подарки кондитерские изделия с кремом и другие скоропортящиеся продукты», -  заключила Баян Сатканбаева.

Напомним, корреспондент Lada.kz Ирина Логвинова рассказала о том, как можно поднять себе предновогоднее настроение.

2
0
0
