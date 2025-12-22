Где взять новогоднее настроение

Самые частые фразы в декабре, которые я из года в год слышу от взрослых подруг, звучат одинаково: «что-то не чувствуется новогоднего настроения». Одним не хватает снега, другим – украшенных улиц, третьи не ощущают «волшебства», а чаще всего всем не хватает денег.

Фото Lada.kz

И тут у меня возникает вопрос: а разве кто-то когда-то обязывался создавать это самое настроение? Почему именно в Новый год люди становятся такими требовательными – к окружающим и к самим себе, – ждут внутренних перемен и пытаются снова почувствовать себя маленькими детьми, ищущими подарки под ёлкой и каждый раз расстраивающимися от того, что «что-то идёт не так»?

Согласитесь, ведь только Новый год – праздник ожидания волшебства. В тот же день 8 Марта или, скажем, 14 февраля мы прекрасно знаем имена своих «волшебников». И если ожидания не совпадают с реальностью, у этого всегда есть конкретная причина – со своей фамилией, именем и отчеством.

С Новым годом всё иначе. Праздник как будто существует сам по себе и при этом чрезмерно раздут. По сути, 31 декабря просто сменяется на 1 января, и наступает следующий календарный год. Однако в моей голове – и, подозреваю, у многих так же – жизнь перед Новым годом будто делится на «до» и «после».

Нужно срочно и как-то особенно украсить дом, приготовить что-нибудь эдакое (и обязательно оливье), придумать конкурсы, успеть посмотреть все старые фильмы, обойти с детьми ёлки, купить для этого новые платья, одарить родственников сувенирами, сходить на корпоратив, заранее приобрести подарки и, конечно же, сделать генеральную уборку перед тем, как намусорить в ней мишурой.

Мы живём так, будто каждый год 31 декабря сдаём экзамен на успешную жизнь. И если где-то будет промах, то условный Дед Мороз не выдаст нам билет в 1 января.

Но Новый год всё равно наступает. А уже весь январь мы слышим совсем другие фразы – из разряда «денег нет, сильно потратилась на Новый год».

Фраза «Как встретишь Новый год, так его и проведёшь» всю жизнь звучала для меня как призыв к тратам – ради поднятия настроения себе и окружающим. Но если посмотреть на неё с точки зрения психологии и принять формулировку за истину последней инстанции, выходит любопытная картина. «Выпрыгивая из трусов» ради демонстрации своей успешности и необоснованно расходуя средства на организацию праздника, мы словно программируем себя прожить весь следующий год в режиме показухи. Тратить деньги на то, что нам совершенно не нужно, и лишать себя того, что действительно могло бы принести пользу или даже изменить жизнь.

А что если «Как встретишь – так и проведёшь» вовсе не про шик, блеск и внешний антураж? Что если праздник, проведённый в тихом семейном кругу с двумя салатами и одним горячим, но при этом с отложенными на депозите средствами на отпуск, даст совсем другой результат? Возможно, тогда и весь следующий год пройдёт с более разумным отношением к бюджету – без лишних трат на ненужные сувениры и продукты.

Да и то самое пресловутое новогоднее настроение, на мой взгляд, часто пропадает именно из-за завышенных ожиданий от самих себя. В первую очередь это касается женщин. Нам кажется, что ради всеобщего счастья мы обязаны сделать невероятное количество дел. Этот список перед Новым годом, как правило, бесконечный и весьма затратный. Выполнить его полностью удаётся далеко не всегда.

В итоге – испорченное настроение, недовольство собой и дикая усталость. И тогда виноватыми оказываются все вокруг: муж, который «недостаточно заработал», дети, которые «не так» отреагировали на подарки, чиновники, плохо украсившие город, и даже матушка-природа, «зажавшая» снег.

В этом году я решила разрушить стереотипы и попробовать организовать «волшебство» иначе. Проще говоря – отстать от себя. Я составила список желаемых трат, увидела итоговую сумму и… разделила её на четыре части. Ужас, скажете вы. Вполне приемлемо, отвечу я. Особенно если учитывать, что это расходы не на месяц, а всего лишь на одну ночь.

Возможно, эксперимент окажется неудачным, и 1 января я буду сожалеть о некупленном четвёртом салате и третьем горячем. Вполне может быть, что весь год меня будут мучить угрызения совести из-за того, что я не повела детей на ёлки в новых платьях, а отправила их в прошлогодних. Но что-то подсказывает мне: сэкономленные деньги и силы, не потраченные на очереди и гонку за «лучшими» продуктами, будут согревать меня весь холодный январь. Январь, который я смогу посвятить любимым фильмам и покупке того же оливье – который, по правде говоря, совершенно не нужен мне именно 31 декабря.

Не знаю, последуете ли вы моему примеру, но настроение у меня действительно поднялось. Когда осознаёшь, что все «обязательства перед Новым годом» – это лишь плод собственной бурной фантазии, становится легче. Сбросив этот груз ответственности, начинаешь дышать свободнее.

Ведь наше настроение – отражение внутреннего мира. Сложно искренне радоваться гирляндам на деревьях, если весь декабрь в голове крутится список дорогостоящих дел, которые нужно успеть до Нового года. Сокращайте его. Удаляйте лишнее. Новый год всё равно наступит.

И он обязательно будет хорошим. Потому что наша жизнь состоит из разных моментов, и хороших в ней не меньше, чем плохих. Просто мы слишком часто их не замечаем, концентрируясь на проблемах и задачах.

Ирина Логвинова