22.12.2025, 09:03

Где взять новогоднее настроение

Авторская колонка 0 1 379

Самые частые фразы в декабре, которые я из года в год слышу от взрослых подруг, звучат одинаково: «что-то не чувствуется новогоднего настроения». Одним не хватает снега, другим  украшенных улиц, третьи не ощущают «волшебства», а чаще всего всем не хватает денег.

Фото Lada.kz
Фото Lada.kz

И тут у меня возникает вопрос: а разве кто-то когда-то обязывался создавать это самое настроение? Почему именно в Новый год люди становятся такими требовательными  к окружающим и к самим себе,  ждут внутренних перемен и пытаются снова почувствовать себя маленькими детьми, ищущими подарки под ёлкой и каждый раз расстраивающимися от того, что «что-то идёт не так»?

Согласитесь, ведь только Новый год  праздник ожидания волшебства. В тот же день 8 Марта или, скажем, 14 февраля мы прекрасно знаем имена своих «волшебников». И если ожидания не совпадают с реальностью, у этого всегда есть конкретная причина  со своей фамилией, именем и отчеством.

С Новым годом всё иначе. Праздник как будто существует сам по себе и при этом чрезмерно раздут. По сути, 31 декабря просто сменяется на 1 января, и наступает следующий календарный год. Однако в моей голове  и, подозреваю, у многих так же  жизнь перед Новым годом будто делится на «до» и «после».

Нужно срочно и как-то особенно украсить дом, приготовить что-нибудь эдакое (и обязательно оливье), придумать конкурсы, успеть посмотреть все старые фильмы, обойти с детьми ёлки, купить для этого новые платья, одарить родственников сувенирами, сходить на корпоратив, заранее приобрести подарки и, конечно же, сделать генеральную уборку перед тем, как намусорить в ней мишурой.

Мы живём так, будто каждый год 31 декабря сдаём экзамен на успешную жизнь. И если где-то будет промах, то условный Дед Мороз не выдаст нам билет в 1 января.

Но Новый год всё равно наступает. А уже весь январь мы слышим совсем другие фразы  из разряда «денег нет, сильно потратилась на Новый год».

Фраза «Как встретишь Новый год, так его и проведёшь» всю жизнь звучала для меня как призыв к тратам  ради поднятия настроения себе и окружающим. Но если посмотреть на неё с точки зрения психологии и принять формулировку за истину последней инстанции, выходит любопытная картина. «Выпрыгивая из трусов» ради демонстрации своей успешности и необоснованно расходуя средства на организацию праздника, мы словно программируем себя прожить весь следующий год в режиме показухи. Тратить деньги на то, что нам совершенно не нужно, и лишать себя того, что действительно могло бы принести пользу или даже изменить жизнь.

А что если «Как встретишь  так и проведёшь» вовсе не про шик, блеск и внешний антураж? Что если праздник, проведённый в тихом семейном кругу с двумя салатами и одним горячим, но при этом с отложенными на депозите средствами на отпуск, даст совсем другой результат? Возможно, тогда и весь следующий год пройдёт с более разумным отношением к бюджету  без лишних трат на ненужные сувениры и продукты.

Да и то самое пресловутое новогоднее настроение, на мой взгляд, часто пропадает именно из-за завышенных ожиданий от самих себя. В первую очередь это касается женщин. Нам кажется, что ради всеобщего счастья мы обязаны сделать невероятное количество дел. Этот список перед Новым годом, как правило, бесконечный и весьма затратный. Выполнить его полностью удаётся далеко не всегда.

В итоге  испорченное настроение, недовольство собой и дикая усталость. И тогда виноватыми оказываются все вокруг: муж, который «недостаточно заработал», дети, которые «не так» отреагировали на подарки, чиновники, плохо украсившие город, и даже матушка-природа, «зажавшая» снег.

В этом году я решила разрушить стереотипы и попробовать организовать «волшебство» иначе. Проще говоря  отстать от себя. Я составила список желаемых трат, увидела итоговую сумму и… разделила её на четыре части. Ужас, скажете вы. Вполне приемлемо, отвечу я. Особенно если учитывать, что это расходы не на месяц, а всего лишь на одну ночь.

Возможно, эксперимент окажется неудачным, и 1 января я буду сожалеть о некупленном четвёртом салате и третьем горячем. Вполне может быть, что весь год меня будут мучить угрызения совести из-за того, что я не повела детей на ёлки в новых платьях, а отправила их в прошлогодних. Но что-то подсказывает мне: сэкономленные деньги и силы, не потраченные на очереди и гонку за «лучшими» продуктами, будут согревать меня весь холодный январь. Январь, который я смогу посвятить любимым фильмам и покупке того же оливье  который, по правде говоря, совершенно не нужен мне именно 31 декабря.

Не знаю, последуете ли вы моему примеру, но настроение у меня действительно поднялось. Когда осознаёшь, что все «обязательства перед Новым годом»  это лишь плод собственной бурной фантазии, становится легче. Сбросив этот груз ответственности, начинаешь дышать свободнее.

Ведь наше настроение  отражение внутреннего мира. Сложно искренне радоваться гирляндам на деревьях, если весь декабрь в голове крутится список дорогостоящих дел, которые нужно успеть до Нового года. Сокращайте его. Удаляйте лишнее. Новый год всё равно наступит.

И он обязательно будет хорошим. Потому что наша жизнь состоит из разных моментов, и хороших в ней не меньше, чем плохих. Просто мы слишком часто их не замечаем, концентрируясь на проблемах и задачах.

Ирина Логвинова

20
1
1
Космос
Космос
Думаю, что человеку, который покупает салаты и горячее на Новый год для своей семьи не стоит выносить на публику своё отношение к праздникам и агитировать его в сми. Попробуй сделать, приготовить что-нибудь с душой для своей семьи, для своих дочек, им тоже дай хоть бы скорлупу почистить или ёлку нарядить, зажги искорки в их глазах и ты увидишь праздник, свой праздник в своей семье! Зачем тебе оглядываться вокруг? Мир вокруг себя создаёт сам человек ;)
22.12.2025, 08:50
Beloff
Beloff
На улицах города - ни одной гирлянды нет. Нужно признать, - раньше такого не было. С каждым днём, обычным рабочим в стране, выживать всё сложнее, а тут ещё и вокруг унылое всё. Но, думаю, всё это к лучшему.
22.12.2025, 06:36
