25.12.2025, 17:12

Праздник в каждый дом: в Актау детей из малообеспеченных и многодетных семей поздравили с Новым годом

Общество 0 901 Сергей Кораблев

В преддверии Нового года в Актау состоялись сразу два масштабных праздничных мероприятия для детей, нуждающихся в особой поддержке, сообщает Lada.kz.

Новогодняя елка для детей в Актау. Фото пресс-службы областного акимата
Новогодняя елка для детей в Актау. Фото пресс-службы областного акимата

В Актау прошла традиционная новогодняя елка «Ғажайыпқа толы Жаңа жыл», организованная от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

В торжественном мероприятии приняли участие 250 детей. Среди них  дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни.

Глава региона Нурдаулет Килыбай поздравил юных мангистаусцев от имени Президента с наступающим Новым годом.

Вы  завтра нашей страны. Ваша главная обязанность  вырасти патриотичным, стремящимся к знаниям и сознательным поколением. Глава государства всегда уделяет особое внимание поддержке детей. Этот праздник  наглядное тому подтверждение. Пусть Новый год принесёт всем вам счастье, здоровье, мирную жизнь и достижения, - сказал Нурдаулет Килыбай.

В рамках праздника для ребят были организованы театрализованные представления и развлекательные программы, которые подарили праздничное настроение.

Всем детям, принявшим участие в мероприятии, от имени президента были вручены специальные новогодние и денежные подарки.

Кроме того, в рамках праздничной программы для участников мероприятия были организованы экскурсии в областной историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбаева и универсальную библиотеку имени Кабиболлы Сыдиыкова.

От нашей области направили 12 одаренных школьников на новогодний карнавал «Ертегі әлемі», прошедший с 4 по 23 декабря в Республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен». 24 декабря в городе Астана на республиканской новогодней елке «Жаңа жыл Республика төрінде» от Мангистауской области участвовали дети из категорий, нуждающихся в социальной поддержке.

Кроме того, в Актау для воспитанников специального центра оказания социальных услуг №3 было организовано новогоднее праздничное мероприятие в особом формате. В праздновании приняли участие аким Актау Абилкайыр Байпаков, начальник департамента полиции Мангистауской области, генерал-майор полиции Сагындык Аяганов, председатель Актауского городского маслихата Сембигали Закенов, представители областного акимата и депутаты маслихата, предприниматели, волонтеры, а также жители города.

Труд сотрудников центра, которые неустанно работают с особыми детьми, внося вклад в их воспитание и развитие, поистине огромен. От имени жителей города выражаю вам искреннюю благодарность. Сегодня исполняются мечты детей  для нас это большая радость. Пусть наступающий Новый год будет благополучным для всех вас, - сказал аким города.

Ранее по инициативе депутата Актауского городского маслихата Суйиндик Ризы была организована благотворительная акция «50 детей  50 особенных писем». В рамках проекта 50 воспитанников центра написали письма со своими мечтами и желаниями, которые были переданы неравнодушным и добросердечным жителям города. В результате участники акции исполнили детские мечты и лично вручили подарки.

Видеть радостные эмоции детей  большое счастье. Несмотря ни на что, на их лицах мы увидели радость и надежду. Наша благодарность безгранична ко всем, кто принял участие в этом добром деле. Мы верим, что проект будет продолжен и в дальнейшем. У детей заметна склонность как к спорту, так и к искусству. Ведь чаще всего они заказывали спортивную одежду, микрофоны, колонки, оборудование для рукоделия. Это наглядное свидетельство их творческого потенциала, - отметила Суйиндик Риза.

Вечер прошел в теплой и приподнятой атмосфере: дети пели песни, танцевали и ощутили в новогоднее настроение. 

Напомним, 22 декабря на набережной у амфитеатра в Актау состоялось торжественное зажжение огней на главной новогодней елке города. Несмотря на дождливую погоду, жители областного центра собрались на площади, чтобы стать частью праздничного события.

2
0
0
