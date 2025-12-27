WhatsApp под угрозой – Генпрокуратура предупреждает мангистаусцев

В главном надзорном органе страны предупредили о тихой угрозе «угона» аккаунта WhatsApp – популярнейшего приложения для коммуникации у жителей Казахстана. Для этого злоумышленникам больше не нужно взламывать пароли, подменять SIM-карт или проводить сложные технические схемы, передает Lada.kz .

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК предупреждает о новой киберугрозе.

По данным зарубежных источников, кибермошенники запустили новую криминальную схему захвата аккаунтов WhatsApp. Этот метод получил название «GhostPairing», и он не требует взлома паролей, подмены SIM-карт или сложных технических атак, в аккаунт проникают легально, активируя функцию по привязке дополнительных устройств.

Сценарий прост – отправляется сообщение, замаскированное под Facebook, WhatsApp, перенаправляющее пользователя на поддельные страницы, визуально копирующие интерфейс социальной сети и мессенджера.

Для подтверждения доступа к контенту фейковый сайт предлагает ввести номер телефона и код подтверждения, после чего злоумышленник автоматически добавляется в аккаунт жертвы как доверенное устройство, получая полный доступ ко всем функциям - чтение сообщений, просмотр медиафайлов, контактов, отправка сообщений, доступ к фотогалерее. При этом телефон продолжает работать как обычно, не вызывая подозрений.

Единственный способ обнаружить захват WhatsApp - вручную проверить раздел «Связанные устройства». Любое неизвестное подключение указывает на компрометацию и подлежит немедленному удалению.

Генпрокуратура дает советы, как сохранить приватность аккаунта: