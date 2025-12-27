18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
27.12.2025, 11:53

В Актау гололед – пешеходов и водителей предупреждают об опасности

Общество

Этим утром жителей Актау ждал неприятный сюрприз – автодороги и пешеходные дорожки покрылись кромкой льда. Экстремальные погодные условия уже стали причиной нескольких ДТП, передает Lada.kz.

Фото акимата Актау
Фото акимата Актау

Автовладельцам, рискнувшим выехать на дорогу, пришлось существенно снижать скорость передвижения, чтобы благополучно добраться в пункт назначения. Однако помогло это не всем – в социальных сетях уже выкладывают видео с дорожно-транспортными происшествиями.

В акимате Актау сообщили, что техника вышла на посыпку дорог песком для предотвращения гололёда.

«В связи с образованием гололёда на центральных и внутримикрорайонных дорогах коммунальные службы осуществляют посыпку песком опасных участков. Данные работы также охватывают пешеходные дорожки», - сообщили в горадминистрации.  

Пешеходам и водителям рекомендуется усилить меры предосторожности при передвижении.

