В Актау гололед – пешеходов и водителей предупреждают об опасности

Этим утром жителей Актау ждал неприятный сюрприз – автодороги и пешеходные дорожки покрылись кромкой льда. Экстремальные погодные условия уже стали причиной нескольких ДТП, передает Lada.kz .

Фото акимата Актау

Автовладельцам, рискнувшим выехать на дорогу, пришлось существенно снижать скорость передвижения, чтобы благополучно добраться в пункт назначения. Однако помогло это не всем – в социальных сетях уже выкладывают видео с дорожно-транспортными происшествиями.

В акимате Актау сообщили, что техника вышла на посыпку дорог песком для предотвращения гололёда.

«В связи с образованием гололёда на центральных и внутримикрорайонных дорогах коммунальные службы осуществляют посыпку песком опасных участков. Данные работы также охватывают пешеходные дорожки», - сообщили в горадминистрации.

Пешеходам и водителям рекомендуется усилить меры предосторожности при передвижении.