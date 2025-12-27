Гололёд в Актау стал причиной приостановки движения автобусов

Власти были вынуждены на несколько часов приостановить работу городского общественного транспорта из-за гололедицы, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото из архива

На долгое ожидание автобусов на остановках и отсутствие транспорта сегодня утром жаловались жители Актау.

В акимате областного центра сообщили, что были вынуждены прекратить автобусное сообщение из-за гололёда с 09:00 до 11:00.