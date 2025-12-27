Гололёд в Актау стал причиной приостановки движения автобусов

Власти были вынуждены на несколько часов приостановить работу городского общественного транспорта из-за гололедицы, передает Lada.kz.
На долгое ожидание автобусов на остановках и отсутствие транспорта сегодня утром жаловались жители Актау.
В акимате областного центра сообщили, что были вынуждены прекратить автобусное сообщение из-за гололёда с 09:00 до 11:00.
«В связи с резким изменением погодных условий, в целях обеспечения безопасности пассажиров, движение общественного транспорта было временно приостановлено. В настоящее время общественный транспорт курсирует в соответствии с установленным графиком», - сказали в акимате.
