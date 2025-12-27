18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
27.12.2025, 18:31

Гололёд в Актау стал причиной приостановки движения автобусов

Общество 0 1 591 Ольга Максимова

Власти были вынуждены на несколько часов приостановить работу городского общественного транспорта из-за гололедицы, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото из архива
Иллюстративное фото из архива

На долгое ожидание автобусов на остановках и отсутствие транспорта сегодня утром жаловались жители Актау.

В акимате областного центра сообщили, что были вынуждены прекратить автобусное сообщение из-за гололёда с 09:00 до 11:00.

«В связи с резким изменением погодных условий, в целях обеспечения безопасности пассажиров, движение общественного транспорта было временно приостановлено. В настоящее время общественный транспорт курсирует в соответствии с установленным графиком», -  сказали в акимате.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Знакомый
Знакомый
О непогоде заранее предупредили!! Где эти службы? Почему не реагировали ни как? Ну сколько можно содержать этих дармаедов!!
28.12.2025, 01:12
Космос
Космос
Такие статьи про травмы горожан, дтп транспорта, запрет автобусов в гололёд в завершении будет красиво подчеркнуть теми докладами чиновников, где они клялись, что готовы к непогоде и освоили выделенный бюджет... Лада, можете поднять и освежить? Ответственность какая за фактическое отсутствие готовности?
27.12.2025, 14:40
