В Мангистау объявлено штормовое предупреждение

Иллюстративное фото из архива

Как сообщают синоптики РГП «Казгидромет», 28 декабря на западе, севере и в центре Мангистауской области ожидаются осадки (дождь и снег), низовая метель и гололёд. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере и в центре области, порывы до 15–20 метров в секунду.

В Актау ночью и утром также ожидается гололёд. Температура воздуха днём не превысит +5 градусов. Возможны осадки в виде дождя или мокрого снега. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15–20 метров в секунду.

Мангистаусцы получили предупреждение от службы 112 о прогнозе сильного снегопада, дождя, метели и тумана.

Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, ранее полицейские предупредили мангистаусцев о сложной обстановке на некоторых участках междугородних трасс из-за гололёда.