Разгромленный контейнер в центре микрорайона пугает жителей в Актау

У пешеходной зоны в 11‑м микрорайоне длительное время стоит разгромленный торговый контейнер, жалуются горожане, сообщает Lada.kz .

Фото Lada.kz

Контейнер установлен за домом №15 в 11 микрорайоне у кафе «Zira».

Объект расположен прямо на тротуаре, по которому ежедневно проходят жители, включая школьников и родителей с детьми, направляющихся в 10‑й микрорайон..

Контейнер полностью разгромлен: выбиты окна, сломана входная дверь, внутри все разрушено.

Как рассказывают жители 11‑го микрорайона, в помещении регулярно собираются маргинальные личности. Также были замечены шприцы и бутылки из‑под алкоголя. Несмотря на опасное состояние объекта, дети продолжают заходить внутрь и играть рядом с контейнером, не осознавая рисков. Осколки стекла, торчащие конструкции и следы употребления запрещённых веществ создают реальную угрозу здоровью и безопасности.

Люди обеспокоены ситуацией и заявляют, что потенциально опасный объект должны демонтировать или оградить, учитывая его расположение в оживленной пешеходной зоне.

В городской администрации сообщили, что в отношении опасного объекта будут приняты меры.