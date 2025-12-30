Новая точка безопасности: в селе Сайотес открыт добровольный пожарный пост

В селе Сайотес Мангистауского района состоялось торжественное открытие добровольного пожарного поста. Объект введён в эксплуатацию в рамках ведомственной программы МЧС РК «Ауыл құтқарушылары», передает Lada.kz .

Фото: ДЧС Мангистауской области

Село Сайотес расположено в 126 километрах от районного центра Шетпе. В населённом пункте проживают 2 188 человек. Как сообщается, создание пожарного поста позволит существенно сократить время прибытия подразделений к месту происшествия и обеспечить надёжную защиту населения, жилых домов и объектов инфраструктуры.

Пожарный пункт оснащён необходимой техникой и специализированным оборудованием, что обеспечивает круглосуточную готовность к реагированию на пожары и другие чрезвычайные ситуации. В подразделении будут нести службу подготовленные спасатели, для которых созданы условия для эффективной и безопасной работы. Открытие объекта также способствовало созданию новых рабочих мест и укреплению системы гражданской защиты на местном уровне.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Комитета противопожарной службы, полковник гражданской защиты Ерлан Турегелдиев, начальник ДЧС Мангистауской области, полковник Мурат Муханов, а также аким Мангистауского района Галымжан Ниязов.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке местных исполнительных органов. Отмечается, открытие пожарного поста в Сайотесе является важным шагом в повышении уровня безопасности сельского населения и снижении рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

