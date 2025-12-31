Новый год без вреда для здоровья: врач рассказала, как в праздник не стать жертвой похмелья и болей в желудке

Терапевт клиники Western Кристина Муха поделилась с корреспондентом Lada.kz рекомендациями по тому, как провести новогодний праздник с минимальным вредом для здоровья.

Новый год – это встречи с близкими и любимыми, вкусные блюда и заслуженный отдых. Однако зачастую праздники, по словам Кристины Мухи, сопровождаются обострением хронических болезней, пищевыми отравлениями, скачками давления и проблемами с желудком.

Терапевт рассказала, что большинство неприятностей легко предотвратить, если подготовиться к празднику с умом. По этим причинам Кристина Муха дала несколько рекомендаций жителям региона.

Не садитесь за стол голодными

Одна из самых частых ошибок – ничего не есть весь день, чтобы потом « оторваться » . В результате наступает переедание, изжога, боли в животе, скачки сахара и давления. Лёгкий приём пищи за 2-3 часа до застолья снизит нагрузку на ЖКТ и поможет контролировать аппетит, - сказала врач.

Ешьте всё – но не всё сразу

Необязательно отказываться от любимых блюд. Проблема не в салате «Оливье», а в его количестве. Начинайте с более лёгких блюд, делайте паузы, не превращайте ужин в «марафон» на 5 часов. Организму нужно время, чтобы понять, что он сыт. Во время пауз между приемами разных блюд будет полезно подвигаться – ходьба, не слишком активные танцы, - рекомендует эксперт.

Алкоголь – самый коварный гость

Даже немного алкоголя усиливает аппетит, повышает нагрузку на печень и сердце, обезвоживает организм. Чередуйте алкоголь с водой, не смешивайте напитки, не пейте на пустой желудок. Людям с гипертонией, заболеваниями печени, желудка и принимающим лекарства лучше вовсе отказаться от алкоголя, - говорит Кристина Муха.

Берегите желудок

Жирная, жареная, острая пища в сочетании с алкоголем – частая причина реактивных гастрита и панкреатита после праздников. Следите за размером порций, не ешьте через силу, прислушивайтесь к ощущениям, - советует эксперт.

Не забывайте про воду

Обезвоживание – скрытая проблема новогодних ночей. Со слов Кристины Мухи, оно усиливает головную боль, слабость и похмелье. Медик отметила, что простая вода – это лучший помощник, ее необходимо пить в течение вечера и на следующий день.

Сон важнее продолжения банкета

Как отмечает эксперт, недосып снижает иммунитет и усиливает нагрузку на сердце и нервную систему.

Даже если легли поздно, постарайтесь выспаться на следующий день и не перегружать себя делами, - сказала она.

Терапевт также напомнила, что праздничный стол для детей не повод пробовать всё без разбора.

Ограничьте сладкое, газировку, жирные и экзотические продукты. Детский организм реагирует на переедание быстрее и тяжелее. Все хорошо в меру, - подчеркнула она.

Когда нужно обратиться к врачу

Врач рекомендует немедленно обращаться за медицинской помощью при следующих симптомах:

сильные боли в животе;

неукротимая рвота;

высокая температура;

резкое повышение давления;

потеря сознания.

Новый год – это не испытание для организма, а праздник. Умеренность, внимание к себе и здравый смысл помогут встретить его с радостью, а не в приёмном покое. Берегите себя и будьте здоровы в новом году!, - заключила она.

