Движение закрыли на одной из трасс в Мангистау

Из-за непогоды ограничено движение для всех видов транспорта на одном из участков республиканской автодороги, сообщает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz

Сегодня, 30 декабря в 23.00 в Мангистауской области в связи с ухудшением погодных условии, в частности, из-за тумана и отсутствия видимости, на одном из участков республиканской автодороги ограничено движение.

На участке автодороги «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау», км 332-632 участок ( с.Бейнеу - с.Шетпе) вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта,- сообщают спасатели.

Ориентировочное время открытия дороги - 31 декабря 2025 года в 09:00.