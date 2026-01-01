Новогодние последствия: советы врача из Актау, как быстро прийти в форму

Терапевт клиники Western Кристина Муха рассказала Lada.kz , как после новогодних застолий быстро помочь организму восстановиться без экстремальных мер.

Фото создано с помощью ИИ

Кристина Муха рассказала, что в большинстве случаев организму можно помочь восстановиться без экстремальных мер и последствий.

Врач дала несколько рекомендаций жителям.

Не устраивайте «разгрузочный ад»

Голодание, детоксы, клизмы и «очищающие» коктейли – не лучший способ помочь печени и желудку. Организм не засорился, он просто перегружен. Возвращайтесь к обычному питанию постепенно: простая еда, небольшие порции, регулярные приёмы пищи, - советует врач.

Вода – первое лекарство

После праздников организм часто страдает от обезвоживания, даже если вы этого не чувствуете. Чистая вода помогает снизить головную боль, слабость и нагрузку на почки и печень. Начните день со стакана воды и пейте в течение дня, - рекомендует она.

Желудку нужен покой

Изжога, тяжесть, вздутие – самые частые «подарки» после новогоднего стола.

На несколько дней исключите алкоголь, жирную и жареную пищу, острые соусы. Отдавайте предпочтение тёплой, простой еде: кашам, супам, овощам, нежирной пище, богатой белком, - говорит эксперт.

Алкоголь – пауза обязательна

Даже если «праздники закончились, а бутылка осталась», Кристина Муха советует жителям Актау сделайть перерыв минимум на 7-10 дней, особенно если есть проблемы с давлением, печенью или желудком.

Сон лечит лучше таблеток

Сбитый режим сна – причина усталости, раздражительности и снижения иммунитета. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже если сначала тяжело. Уже через несколько дней станет легче, - отметила врач.

Движение – да, спортзал – не сразу

Эксперт советует не бежать сразу в спортзал и «сжигать» салат оливье за одну тренировку. По словам врача, лучше начать с прогулок, лёгкой зарядки, растяжки. Резкие нагрузки после переедания и алкоголя могут привести к стрессу для сердца и суставов.

Таблетки «на всякий случай» – плохая идея

Самостоятельный приём ферментов, обезболивающих и препаратов «для печени» может навредить. Если симптомы умеренные – дайте организму время. Если боль сильная, постоянная, появляется рвота, температура или скачки давления – это повод обратиться к врачу, - рекомендует Кристина Муха.

Детям тоже нужно восстановление

У детей после праздников часто бывают боли в животе, запоры, сыпь. Уберите избыток сладкого и фастфуда, верните режим питания и сна. Детский организм восстанавливается быстрее, если ему не мешать, - подчеркнула она.

Когда нужно не ждать, а идти к врачу

Праздники бывают раз в году, а здоровье – каждый день. Не ругайте себя за съеденное и выпитое. Гораздо полезнее спокойно помочь организму восстановиться и вернуться в нормальный ритм. Берегите себя и начинайте год без фанатизма, но с заботой о здоровье,- подытожила Кристина Муха.

Врач рекомендует немедленно обращаться за медицинской помощью при следующих симптомах: