Оголенные провода и траншеи: акимат Актау пообещал устранить нарушения

В Актауском городском акимате прокомментировали жалобы жителей на работы по установке новых столбов уличного освещения в 12 микрорайоне, сообщает Lada.kz .

Фото автора

По информации чиновников, в 12 микрорайоне был уложен новый асфальтированный тротуар, установлены скамейки, урны и фонарные столбы. Работы выполняет подрядная организация ТОО «Алаш Констракшн».

В настоящее время ведутся мероприятия по подключению фонарных столбов к электросети. Как сообщили в акимате, приведение объекта в безопасное состояние планируется завершить в течение одного-двух дней.

Также отмечается, что меры по устранению выявленных нарушений уже приняты. Подрядчику будет выдано предписание об оперативном закрытии траншей, изоляции оголенных проводов и восстановлении территории после проведения работ.

Напомним, ранее жители 12 микрорайона жаловались на торчащие провода, открытые траншеи и повреждение нового асфальта при проведении работ по уличному освещению.