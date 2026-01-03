Работы по уличному освещению раскритиковали жители Актау

Местные жители раскритиковали работы по установке новых столбов освещения в 12 микрорайоне – подрядная организация оставила оголенные провода, незакрытые траншеи и повредила свежий асфальт, создав потенциально опасную ситуацию, сообщает Lada.kz .

Фото автора

Горожане обратились в городской акимат с требованием разобраться с подрядной организацией, проводившей работы по установке новых опор освещения.

После завершения работ остались торчащие и неизолированные провода, а также открытые траншеи, в которых свободно лежат кабели.

Особое возмущение вызывает тот факт, что сначала на участке был уложен новый асфальт, а уже затем рабочие начали рыть траншеи для электрокоммуникаций. Землю при этом сбрасывали прямо на свежее покрытие, загрязняя и повреждая его.

У нас как обычно: сначала кладут асфальт, а потом начинают рыть. Акимат, разберитесь с подрядной организацией, - возмущается местный житель.

Люди отмечают, что часть проводов может находиться под высоким напряжением, что представляет серьезную опасность, особенно для детей и пешеходов. Горожане требуют в срочном порядке изолировать все оголенные кабели и привести территорию в безопасное состояние.

Кроме того, люди обратили внимание на качество монтажа: столбы установлены неровно, расположены асимметрично, что вызывает дополнительные вопросы к профессионализму подрядчика.

Lada.kz направила запрос в городскую администрацию.

Подобные нарушения вызывают тревогу, особенно на фоне произошедшего трагического случая в 2021 году. Тогда от удара током скончался 14-летний ребенок. Позже судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти.