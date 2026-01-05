Предпринимателям Мангистау окажут бесплатные консультации по бухгалтерии и налогам

С 5 января 2026 года в Актау стартует акция «Народный бухгалтер». В ходе акции индивидуальным предпринимателям и субъектам малого бизнеса региона будет оказана бесплатная консультативная помощь по вопросам бухгалтерского учёта и налоговой отчётности, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

Офлайн-приём будет осуществляться в Департаменте государственных доходов, который расположен в 31 «Б» микрорайоне, здание № 35.

Акция начнётся сегодня, 5 января 2026 года, и продлится до 30 июня 2026 года.

«Народный бухгалтер» - это бесплатная консультативная помощь для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса. Предприниматели смогут получить понятные и практические разъяснения по вопросам бухгалтерского учёта, налоговой отчётности и работы в информационных системах. Консультации будут проводить профессиональные бухгалтеры и аудиторы, представители профессиональных бухгалтерских объединений и, для разъяснения норм законодательства, наиболее опытные сотрудники органов государственных доходов, - сообщили в ДГД региона.

В январе и феврале 2026 года консультации будут проводиться три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 13:00. С марта 2026 года консультации будут проходить два раза в неделю.

Напомним, с 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс.