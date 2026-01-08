Всемирно известный фотограф поделился впечатлениями о природе Мангистау

Фото: @jordlg

На своих страницах в социальных сетях путешественник отметил, что засушливая и таинственная природа Мангистау произвела на него особое впечатление. По его словам, бесконечные белые меловые скалы, камни, высеченные природой, и бескрайние просторы создают ощущение, будто находишься на другой планете.

«Мангистау — это действительно место, непохожее на планету Земля. Кажется, что здесь никого нет. До этого я бывал в засушливых полупустынных районах Кыргызстана и вулканических степях Исландии. Но Мангистау совершенно отличается от обоих. Форма и узор слоев горных пород поразительны. Кроме того, из-за сухого аридного климата здесь почти нет облаков, что даёт возможность наблюдать великолепные закаты и рассветы. А когда свет становится низким — именно тогда Мангистау оживает. На этой поездке я сделал одни из своих любимых снимков за всю жизнь, без сомнений», - добавил Джордан Ланкастер-Грэм.

Разнообразие текстур и цвета высохших озерных долин произвело особое впечатление, и он почувствовал себя «потерянным» в этом пространстве, рассказал фотограф. Добраться до мест, где природа кажется нетронутой, несложно, поделился Джордан Ланкастер - Грэм..

Фотографии и видео, опубликованные фотографом, демонстрируют потрясающие виды горы Шеркала и долины Кызылкуп, известной как «Тирамису». Снимки, сделанные во время этой поездки, путешественник включил в число своих любимых фотографий в жизни.

«Это один из самых фантастических пейзажей, которые я когда-либо видел в своей жизни. Настоящий рай для фотографов. Мы приехали специально ради этих видов. И то, что мы увидели, — лишь малая часть. На самом деле эти места оставляют впечатление, нетипичное для остального мира. Казахстан, ты потрясающий!» - написал путешественник в своём посте.

Опубликованные материалы вызвали большой интерес у международной аудитории. Пользователи социальных сетей были впечатлены уникальной природой региона и высоко оценили пост фотографа.