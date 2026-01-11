18+
11.01.2026, 15:29

У месторождений в Мангистау появятся цифровые двойники

Общество 0 1 030 Сергей Кораблев

В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов заслушал отчеты дочерних предприятий по принимаемым мерам повышения эффективности разработки месторождений, а также создание их цифровых двойников, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По итогам 2025 года в АО «Озенмунайгаз» (ОМГ), АО «Мангистаумунайгаз» (ММГ) и АО «Каражанбасмунай» (КБМ) добыча нефти по оперативным данным составила 13,3 млн тонн (из них: ОМГ  5,1 млн тонн, ММГ  6,1 млн тонн, КБМ  2,1 млн тонн). 

ОМГ ведется системная работа по модернизации наземной инфраструктуры и подземного оборудования в целях увеличения периода безремонтной работы скважин. Кроме этого, перед ОМГ поставлена задача по управлению заводнением и внедрению новых технологий для увеличения добычи нефти, так как месторождения Узень и Карамандыбас являются зрелыми и находятся на последней стадии разработки. 

ММГ представлена Концепция по повышению эффективности разработки спутниковых месторождений Жетыбайской группы. В текущем году предусмотрено проведение высокоразрешающих 3D-сейсморазведочных работ для уточнения геологического строения отдельных месторождений.

КБМ доложил по планам освоения Прибрежной зоны месторождения Каражанбас, по результатам проведенных сейсморазведочных работ, что нацелено, как на пополнение запасов, так и на увеличение добычи нефти. 

Отдельный блок вопросов касался внедрения цифровых решений с применением искусственного интеллекта в дочерних предприятиях КМГ, включая «Управление поездками», производственная безопасность  «TUMAR» и система электронных наряд-допусков. Также в планах создание цифровых двойников действующих месторождений. 

ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» за 2025 год переработал 856,4 млн м³ сырого газа с производством 711,2 млн м³ товарного газа, 204 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа и 55,4 тыс. тонн пентан-гексановой фракции.

Также в ходе совещания обсужден текущий статус строительства нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене. Проект реализуется по прямому поручению Главы государства и предусматривает создание современного производственного комплекса с мощностью переработки природного и попутного газа до 900 млн кубических метров в год.

Напомним, ранее сообщалось о том, что активы осужденных контрабандистов в Мангистауской области «ищут» нового управляющего.

Для справки

В самом общем виде цифровой двойник  это цифровая симуляция реального объекта, существующего и изменяющегося в реальном времени. Цифровой двойник месторождения – это эволюция весьма известного понятия в среде нефтедобытчиков, как интегрированная модель. Интегрированная модель отражает движение флюидов (нефти, например) из пласта (через скважину, сеть сбора и объекты подготовки) в пункт сдачи либо, если компания полного цикла, на перерабатывающие заводы, где они превращаются в продукт: пластмассы, бензин, мазут, гудрон, керосин и т. д. Считается, что цифровые двойники месторождений улучшают операционную эффективность, снижают затраты на поддержку, повышают безопасность, сокращают риски остановки производства и многое другое. 

