В Актау поздравили с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны

Начальник департамента по делам обороны и военные моряки поздравили с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны Василия Ивановича Салазкина. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства обороны по Актаускому гарнизону, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы Министерства обороны по Актаускому гарнизону

Сегодня, 12 января 2026 года фронтовику Василию Ивановичу Салазкину исполнилось 99 лет.

Василий Иванович Салазкин воевал в составе первого Дальневосточного фронта. Дослужился до младшего сержанта. Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Маршал Советского Союза Жуков Г. К.».

Музыканты военного оркестра Военно-морских сил исполнили мелодии военных лет, напомнивших о суровом времени, славных боевых традициях и подвиге старшего поколения.

Представители оборонного ведомства выразили ветерану глубокое уважение за мужество, стойкость, проявленные в годы Второй мировой войны и пожелали ему крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

Как живой свидетель героической истории нашего народа Вы являетесь воплощением мужества, чести и несгибаемой силы духа. Гордимся возможностью лично выразить Вам слова глубокой благодарности и низко склоняем головы перед подвигом поколения победителей, – сказал командир войсковой части 29011 капитан 1 ранга Есенгали Байботаев.

Ветеран поблагодарил военнослужащих и пожелал мирного неба над головой.