Цех по производству сухого верблюжьего молока открылся в Жанаозене

Сегодня, 12 января, открылся цех по производству сублимированного сухого верблюжьего молока на Жанаозенском молочном заводе, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства

Данный цех построен ТОО «Жанаозен сүт зауыты». Общий объём инвестиций по проекту составляет 148 млн тенге, в цехе создано 12 новых рабочих мест. Общая площадь объекта — 500 квадратных метров, производственная мощность — до 18 тонн продукции в год.

Отмечается, что в будущем будет налажен экспорт продукции в Китай и ОАЭ.

Основная цель цеха - обеспечить круглогодичное и бесперебойное производство шубата. Кроме того, через работу цеха планируется увеличить объёмы производства шубата и оказать поддержку сельскому хозяйству. Завод ранее принимал около 68 000 литров молока в год от порядка 30 крестьянских хозяйств, теперь планируется увеличить этот объём в два раза.

В торжественном открытии цеха принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

Это новое производственное предприятие является важной и полезной инициативой для нашего региона. Развитие производства высококачественной, экологически чистой продукции, создание новых рабочих мест и поддержка отечественного производства - наши приоритетные задачи, - подчеркнул глава региона.

Также с поздравлениями выступили аксакалы села, перерезав ленту нового комплекса. Гости ознакомились с внутренними помещениями цеха и производственным процессом.