Назначен новый руководитель Мангистауского центра крови

Новым исполняющим обязанности директора областного центра крови стал Руслан Бекибаев. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе медучреждения.

Фото пресс-службы ведомства

Приказом Управления здравоохранения Мангистауской области от 9 января 2026 года Руслан Бекибаев назначен исполняющим обязанности директора ГККП «Областной центр крови».

Руслан Бекибаев окончил Алматинский университет менеджмента по специальности «Менеджмент здравоохранения». Обучался в резидентуре РГП «ННЦТО» — научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Республики Казахстан по специальности «Травматология и ортопедия». Окончил интернатуру по «Лечебному делу» в Западно-Казахстанской медицинской академии имени М. Оспанова.

Руслан Бекибаев начал трудовую деятельность врачом-травматологом в Мангистауской областной многопрофильной больнице и Актауской городской поликлинике №2. Также работал врачом-травматологом в институте РГП «ННЦТО» (Национальный научный центр травматологии и ортопедии - прим. авт.) научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Республики Казахстан, а также в областной больнице скорой помощи в Актобе.

Травматолог высшей категории.

Ранее занимал должность директора областной многопрофильной больницы.

Напомним, в декабре 2025 года в Мангистауской областной многопрофильной больнице состоялись кадровые перестановки. Новым исполняющим обязанности руководителя медучреждения стал Берик Каунов.