Земли на побережье Каспийского моря вернули в госсобственность

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в социальной сети X (Twitter) сообщил о возвращении в государственную собственность денежных средств и имущества, а также 800 тысяч гектаров земель в предгорьях Алатау, на побережье Каспийского моря и в национальном парке Бурабай, передает Lada.kz .

Фото автора

Берик Асылов сегодня, 12 января, опубликовал пост в социальной сети X (бывший Twitter), где сообщил, что в 2025 году прокуроры обеспечили интересы государства более чем на 1,1 трлн тенге.

В пользу государства изъяты деньги и имущество на 470 млрд тенге в сферах расходования госсредств, госзакупок, охраны природы и недропользования, рационального использования земель. По результатам только одной проверки законности управления государственным имуществом Генеральной прокуратурой совместно с министерствами финансов и юстиции приняты меры к выплате 193 млрд дивидендов, которые более трёх лет были заморожены на счетах и не выплачивались в бюджет. Во владение государства возвращено 800 тыс. гектаров земель олигополий в предгорьях Алатау, на побережье Каспийского моря, нацпарка Бурабай, а также земли сельхозназначения, - написал он.

Генпрокурор также заявил, что в рамках утверждённых президентом принципов внутренней политики и концепции «Таза Қазақстан» возмещено 25 млрд ущерба экологии, причинённого природопользователями.

Используя цифровые технологии, космический мониторинг и элементы искусственного интеллекта, прокуроры совместно с экологами ликвидировали более 3,8 тыс. несанкционированных свалок. По актам прокурорского надзора застройщиками высажено более 300 тыс. новых зелёных насаждений. Во исполнение Указа Президента о повышении эффективности госуправления прокуроры оптимизировали расходы МИО и пресекли ненужные траты 255 млрд тенге госсредств. Это сопоставимо с годовым бюджетом целого региона. В Павлодаре и Атырау местные органы хотели закупить спецтехнику и квартиры по ценам, в три раза превышающие их реальную рыночную стоимость. Прокурорами закупки отменены, средства направлены на другие социальные нужды и улучшение инфраструктуры, - говорится в сообщении Генерального прокурора.

По ходатайствам и протестам прокуроров суды пересмотрели более 300 решений по гражданским и административным делам, в том числе в пользу государства на 22 млрд тенге. По протесту Генерального прокурора взыскано в пользу гособоронзаказа 800 млн тенге за невыполненные работы по ремонту вооружения. Также по его протесту отменено взыскание 1,2 млрд тенге с государства по кредитной задолженности двух частных компаний.