Штормовое предупреждение в Мангистау продлили до 16 января

По данным РГП «Казгидромет», в период с 14 по 16 января в Мангистауской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. В регионе прогнозируются осадки (дождь, снег) и гололед, сообщает Lada.kz .

Фото автора

Днем в западных, южных и центральных районах области ожидаются низовая метель и туман. Порывы северо-западного ветра на указанных территориях могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит 0…+5°C, в северо-восточной части региона ночью прогнозируется понижение до -3°C.

По Актау ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и снега. Северо-западный ветер скоростью до 9-14 метров в секунду, днем порывы усилятся до 15-20 метров в секунду.

По вышеуказанным причинам департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области призывает жителей соблюдать меры безопасности. Рекомендуется воздержаться от дальних поездок без необходимости, строго соблюдать правила дорожного движения, не находиться вблизи линий электропередачи и деревьев. Также следует заранее проверить исправность дымоходов, не оставлять печи без присмотра и строго соблюдать требования пожарной безопасности.

В случае возникновения ЧС необходимо обращаться по номеру 112.

Напомним, ранее сообщалось о штормовом предупреждении на сегодня, 14 января.