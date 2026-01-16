Cколько граждан обратились за медицинской помощью из-за гололеда в Актау

Фото автора

Как сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы, за день в травматологический пункт обратились более 40 жителей с различными травмами. Из них 30 пациентов получили повреждения вследствие падения из-за снега и гололёда.

У большинства пострадавших зафиксированы травмы голеностопных, коленных, лучезапястных и локтевых суставов, а также грудной клетки, - рассказали в МОМБе.

По сообщениям синоптиков, непогода не торопится покидать регион. РГП «Казгидромет» распространило штормовое предупреждение на 16 января:

«На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель. На севере, юге области прогнозируется туман. В Актау ожидается гололед».

Напомним, ранее городской акимат призвал бизнес и горожан присоединиться к уборке снега. Подробнее по ссылке.