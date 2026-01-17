Спасатели запустили горячую линию 24/7 в Мангистау

ДЧС Мангистауской области сообщил, что горячая линия работает круглосуточно. Жителей и гостей региона призывают обращаться за помощью в экстренных случаях, сообщает Lada.kz .

Фото ДЧС Мангистау

Спасатели напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации, если человек оказался на дороге и нуждается в помощи или стал свидетелем происшествия, необходимо незамедлительно обращаться в экстренные службы.

Контакты горячей линии ДЧС: +7 (7292) 701 708, +7 (7292) 31-90-99

WhatsApp: +7 747 903 86 73

Единый номер экстренных служб: 112

Спасатели просят не терять времени в случае опасности и немедленно обращаться по указанным номерам.