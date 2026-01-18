В Актау устанавливают фонари нового поколения

В городской администрации сообщили об установке современных систем освещения сразу в нескольких микрорайонах, передает Lada.kz .

Фото городского акимата

В рамках программы по благоустройству Актау современные осветительные устройства установлены на новых тротуарных участках 4А, 5, 12, 13, 32 и 32Б микрорайонов.

На сегодняшний день в 4А, 12 и 32Б микрорайонах работы по подключению опор освещения к электросети полностью завершены. Объекты вводятся в эксплуатацию поэтапно.

В остальных микрорайонах монтаж и подключение продолжаются в соответствии с утверждённым графиком.

Кроме того, в общественных пространствах установили новые скамейки и урны, что способствовало обновлению городской инфраструктуры.

В акимате подчеркнули, что реализуемые мероприятия направлены на формирование безопасной, комфортной и современной среды для жителей.

