Звёздная миссия: команда Джеки Чана изучает локации Актау

В социальной сети появилось видео с информацией о прибытии команды Джеки Чана в Актау. В акимате региона рассказали редакции Lada.kz для чего прибыла команда мировой звезды.

Фото создано с помощью ИИ

В местных пабликах распространилось видео, на котором, предположительно, запечатлена команда Джеки Чана, прибывшая в Актау. На кадрах несколько человек в одной из городских гостиниц.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в акимат Мангистауской области, где подтвердили приезд команды мировой звезды.

В составе делегации около 15–20 человек. Точный перечень локаций пока не определён, в числе рассматриваемых объектов будет Бозжыра, набережная Актау и другие топовые места,- отметили в акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что мировая звезда Джеки Чан и режиссёр фильма «Доспехи Бога: Ультиматум» Роберт Кун официально утвердили Мангистау главной локацией для своего нового кинопроекта.