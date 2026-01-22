Эксперты разъяснили, как жителям Мангистау вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат

Департамент торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области разъяснил Lada.kz , законно ли устанавливать сроки действия подарочных сертификатов и вправе ли продавцы отказывать в обслуживании или возврате средств после их истечения.

Фото с сайта envato.com

Как сообщили в ведомстве, подарочный сертификат имеет правовую природу предварительной оплаты (аванса). Это означает, что продавец не вправе удерживать деньги потребителя, если товар или услуга фактически не были предоставлены.

Согласно пункту 36 Правил внутренней торговли, продавец может устанавливать срок действия подарочного сертификата, однако он не должен превышать трёх лет. При этом даже по истечении указанного срока, если товар или услуга не были получены, продавец обязан вернуть денежные средства, поскольку они считаются авансом.

Установление коротких сроков действия (3, 6 или 12 месяцев) с последующим отказом в обслуживании или возврате средств является нарушением статьи 8-1 Закона РК «О защите прав потребителей», - сообщили в региональном департаменте торговли и защиты прав потребителей.

В ведомстве подчеркнули: аннулирование подарочного сертификата после окончания срока действия не допускается, если товар или услуга не были предоставлены. Отказ вернуть деньги в таком случае расценивается как необоснованное удержание аванса без исполнения обязательств.

Если стоимость товара или услуги ниже номинала сертификата, продавец обязан либо сохранить остаток суммы для дальнейшего использования, либо вернуть его потребителю по указанным реквизитам. Требование использовать сертификат «только полностью» является незаконным.

Потребитель вправе использовать подарочный сертификат частично. Оставшаяся сумма сохраняет силу до окончания трёхлетнего срока действия либо подлежит возврату по требованию владельца сертификата, - подчеркнули специалисты.

Если сертификат не был использован, потребитель вправе отказаться от договора и потребовать возврат средств. В соответствии со статьёй 686 Гражданского кодекса РК, при отсутствии фактически понесённых расходов продавец обязан вернуть полную сумму. Надписи «возврату и обмену не подлежит» юридической силы не имеют.

При отказе продавца вернуть деньги потребители могут направить письменную претензию, обратиться в департамент торговли и защиты прав потребителей или защитить свои права в суде.

Департамент торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области расположен по адресу: Актау, 9 микрорайон, здание №23 «А», кабинеты 215 и 308.

Контактные номера телефонов: +7 (7292) 43-14-34, 43-01-17.

Также обращения принимаются через порталы egov.kz, eotinish.kz, e-tutynushy.kz.

Напомним, ранее Lada.kz рассказывала о том, как жителям региона законно сдавать квартиру и платить налоги. Подробнее по ссылке.