18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.71
591.43
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.01.2026, 09:55

Эксперты разъяснили, как жителям Мангистау вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат

Общество 0 3 766 Наталья Вронская

Департамент торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области разъяснил Lada.kz, законно ли устанавливать сроки действия подарочных сертификатов и вправе ли продавцы отказывать в обслуживании или возврате средств после их истечения.

Фото с сайта envato.com
Фото с сайта envato.com

Как сообщили в ведомстве, подарочный сертификат имеет правовую природу предварительной оплаты (аванса). Это означает, что продавец не вправе удерживать деньги потребителя, если товар или услуга фактически не были предоставлены.

Согласно пункту 36 Правил внутренней торговли, продавец может устанавливать срок действия подарочного сертификата, однако он не должен превышать трёх лет. При этом даже по истечении указанного срока, если товар или услуга не были получены, продавец обязан вернуть денежные средства, поскольку они считаются авансом.

Установление коротких сроков действия (3, 6 или 12 месяцев) с последующим отказом в обслуживании или возврате средств является нарушением статьи 8-1 Закона РК «О защите прав потребителей», - сообщили в региональном департаменте торговли и защиты прав потребителей.

В ведомстве подчеркнули: аннулирование подарочного сертификата после окончания срока действия не допускается, если товар или услуга не были предоставлены. Отказ вернуть деньги в таком случае расценивается как необоснованное удержание аванса без исполнения обязательств.

Если стоимость товара или услуги ниже номинала сертификата, продавец обязан либо сохранить остаток суммы для дальнейшего использования, либо вернуть его потребителю по указанным реквизитам. Требование использовать сертификат «только полностью» является незаконным.

Потребитель вправе использовать подарочный сертификат частично. Оставшаяся сумма сохраняет силу до окончания трёхлетнего срока действия либо подлежит возврату по требованию владельца сертификата, - подчеркнули специалисты.

Если сертификат не был использован, потребитель вправе отказаться от договора и потребовать возврат средств. В соответствии со статьёй 686 Гражданского кодекса РК, при отсутствии фактически понесённых расходов продавец обязан вернуть полную сумму. Надписи «возврату и обмену не подлежит» юридической силы не имеют.

При отказе продавца вернуть деньги потребители могут направить письменную претензию, обратиться в департамент торговли и защиты прав потребителей или защитить свои права в суде.

Департамент торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области расположен по адресу: Актау, 9 микрорайон, здание №23 «А», кабинеты 215 и 308.

Контактные номера телефонов: +7 (7292) 43-14-34, 43-01-17.

Также обращения принимаются через порталы egov.kz, eotinish.kz, e-tutynushy.kz.

Напомним, ранее Lada.kz рассказывала о том, как жителям региона законно сдавать квартиру и платить налоги. Подробнее по ссылке.

21
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь