Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
09.01.2026, 16:10

Как законно сдавать квартиру в Мангистау и платить налоги

Обстоятельно и подробно 0 1 539 Лиана Рязанцева

Сдача квартиры в аренду является одним из популярных способов заработка в Мангистауской области, но, как и любой доход, она требует уплаты налогов. Редакция  Lada.kz разобралась, как правильно платить налоги в 2026 году.

В департаменте государственных доходов Мангистауской области рассказали, какие налоги необходимо платить при сдаче квартиры в аренду и возможно ли сдавать жильё без регистрации индивидуального предпринимателя.

При сдаче квартиры в аренду как физическое лицо регистрация ИП не требуется, однако налоговые обязательства остаются. С 1 января 2026 года в Казахстане введён новый режим для самозанятых, подходящий для арендодателей, — пояснили в ДГД региона.

Режим для самозанятых, кто может им пользоватьс:

  • Доход не выше 300 МРП в месяц (не более 1,3 млн тенге).
  • Можно работать только по разрешённым видам деятельности.
  • Нельзя нанимать сотрудников.

Такой режим подходит, в том числе, тем, кто сдаёт квартиры в аренду, таксисты и курьеры, фотографы, репетиторы, переводчики и другие специалисты. С полным списком видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых можно ознакомиться здесь.

Самозанятые полностью освобождены от уплаты подоходного налога (ставка ИПН — 0%). Их единственным обязательством является уплата социальных взносов в размере 4% от дохода.

В ДГД подробно объяснили, как стать самозанятым.

Сначала необходимо установить мобильное приложение E-Salyq Business и войти в него с помощью ИИН через eGov Mobile.

Затем выбрать режим «Продолжить как СМЗ» (самозанятый) и указать вид деятельности, например «Аренда и управление собственной недвижимостью». После этого необходимо пробивать чеки за каждую предоставляемую услугу.

Физическое лицо будет считаться самозанятым после выдачи первого чека. Например, чек выдан 10 января 2026 года, период действия специального налогового режима для самозанятых и выбранных видов деятельности будет с 1 января 2026 года по 31 января 2026 года, - пояснили в ведомстве.

Для ведения деятельности и приёма безналичных платежей необходимо открыть отдельный специальный счёт. Спецсчёт можно будет оформить в любом банке второго уровня с 11 января.

Уточняется, что для открытия специального счёта потребуются удостоверение личности и заявление о том, что счёт открывается для работы по специальному налоговому режиму для самозанятых.

Как выдать чек в мобильном приложении E-Salyq Business

Для выдачи чека необходимо: авторизоваться в мобильном приложении eSalyq Business, зайти в меню «Чеки» на главной странице.

Далее нажать «Выдать чек».

Затем заполнить обязательные поля и нажать «Выдать чек на сумму».

В ведомстве подчеркнули, что важно выписывать чеки при наличии дохода. Если дохода нет, налог платить не нужно. 

Напомним, с 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс. 

Ранее сообщалось, что с  5 января 2026 года в Актау стартовала акция «Народный бухгалтер». В ходе акции индивидуальным предпринимателям и субъектам малого бизнеса региона будет оказана бесплатная консультативная помощь по вопросам бухгалтерского учёта и налоговой отчётности. 

