Актау оказался в числе городов с подскочившими ценами на аренду жилья

В январе 2026 года аренда квартир в Казахстане в целом продолжила снижаться, однако в Актау зафиксирован рост цен, передает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz .

Фото с сайта pixabay.com

По данным аналитиков, по сравнению с декабрём 2025 года средняя ставка аренды по стране снизилась на 1%. Удешевление произошло в семи из 19 городов Казахстана – Астане, Алматы, Петропавловске, Уральске, Костанае, Усть-Каменогорске и Шымкенте, где цены сократились на 1-2%.

В то же время аренда подорожала в трёх городах, среди которых – Актау, а также Павлодар и Талдыкорган. В остальных населённых пунктах стоимость съёмного жилья осталась без изменений.

Средняя ставка аренды по Казахстану в январе составила 3417 тенге за квадратный метр.

В Актау, несмотря на общее снижение цен по стране, аренда остаётся одной из самых дорогих среди регионов. По актуальным данным, однокомнатная квартира обойдется в среднем в 130 тысяч тенге, двухкомнатная – от 160 тысяч тенге, трёхкомнатная – от 200 тысяч тенге.

Таким образом, областной центр оказался в числе городов, где аренда жилья в начале 2026 года демонстрирует рост, несмотря на общереспубликанский тренд на снижение.

Между тем по стране самые низкие цены зафиксированы в Туркестане – около 2000 тенге за квадратный метр, самые высокие – в Алматы, где аренда достигает 5833 тенге за квадратный метр.

Уточняется, что традиционно в регионах аренда однокомнатной квартиры обходится в 3-4 раза дешевле, чем в мегаполисах. За сумму, за которую в Алматы или Астане можно снять одну квартиру, в других городах нередко удаётся арендовать сразу несколько объектов.

Минимальная стоимость аренды однокомнатной квартиры в стране зафиксирована в Таразе – от 85 тысяч тенге. Максимальная – в Алматы, где цены доходят до 220 тысяч тенге.

Напомним, ранее Lada.kz рассказывала о том, вырастут ли цены на недвижимость в регионе в 2026 году. Подробнее по ссылке.