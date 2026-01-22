18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.71
591.43
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.01.2026, 10:11

Актау оказался в числе городов с подскочившими ценами на аренду жилья

Общество 0 1 781 Наталья Вронская

В январе 2026 года аренда квартир в Казахстане в целом продолжила снижаться, однако в Актау зафиксирован рост цен, передает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

По данным аналитиков, по сравнению с декабрём 2025 года средняя ставка аренды по стране снизилась на 1%. Удешевление произошло в семи из 19 городов Казахстана – Астане, Алматы, Петропавловске, Уральске, Костанае, Усть-Каменогорске и Шымкенте, где цены сократились на 1-2%.

В то же время аренда подорожала в трёх городах, среди которых – Актау, а также Павлодар и Талдыкорган. В остальных населённых пунктах стоимость съёмного жилья осталась без изменений.

Средняя ставка аренды по Казахстану в январе составила 3417 тенге за квадратный метр.

В Актау, несмотря на общее снижение цен по стране, аренда остаётся одной из самых дорогих среди регионов. По актуальным данным, однокомнатная квартира обойдется в среднем в 130 тысяч тенге, двухкомнатная – от 160 тысяч тенге, трёхкомнатная – от 200 тысяч тенге.

Таким образом, областной центр оказался в числе городов, где аренда жилья в начале 2026 года демонстрирует рост, несмотря на общереспубликанский тренд на снижение.

Между тем по стране самые низкие цены зафиксированы в Туркестане – около 2000 тенге за квадратный метр, самые высокие – в Алматы, где аренда достигает 5833 тенге за квадратный метр.

Уточняется, что традиционно в регионах аренда однокомнатной квартиры обходится в 3-4 раза дешевле, чем в мегаполисах. За сумму, за которую в Алматы или Астане можно снять одну квартиру, в других городах нередко удаётся арендовать сразу несколько объектов.

Минимальная стоимость аренды однокомнатной квартиры в стране зафиксирована в Таразе – от 85 тысяч тенге. Максимальная – в Алматы, где цены доходят до 220 тысяч тенге.

Напомним, ранее Lada.kz рассказывала о том, вырастут ли цены на недвижимость в регионе в 2026 году. Подробнее по ссылке

0
6
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь