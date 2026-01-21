Рынок недвижимости Мангистау в 2026 году: вырастут ли цены?

Рынок недвижимости Мангистауской области в 2026 году остаётся в центре внимания жителей региона. На фоне обсуждений возможного увеличения налоговой нагрузки всё больше людей задаются вопросом, приведёт ли этот фактор к росту цен на жильё и насколько в текущих условиях целесообразно приобретать недвижимость в Актау. Чтобы разобраться в ситуации, журналист Lada.kz обратился за экспертным комментарием к директору агентства недвижимости «Aktau City» Аиде Габбасовой.

Фото создано с помощью ИИ

По словам Аиды Габбасовой, в конце 2025 года в Актау было зафиксировано увеличение количества сделок купли-продажи жилья.

В декабре наблюдалась повышенная активность на рынке. Во многом это связано с информационным фоном о предстоящем повышении ставки НДС до 16 % и ожиданиями роста цен на жильё с 2026 года. Эта информация повлияла на поведение покупателей: многие решили не откладывать покупку квартиры и реализовать свои планы до конца года, опасаясь подорожания, - отметила эксперт.

Однако в начале 2026 года, по её прогнозам, рынок временно войдёт в фазу затишья.

Основной пик сделок пришёлся на декабрь, поэтому в январе–феврале ожидается спад активности. Постепенное оживление рынка возможно ближе к марту и весеннему периоду, - считает директор агентства.

Эксперт подчёркивает, что дальнейшая динамика рынка во многом будет зависеть от банковского сектора.

Пока в стране не появятся действительно удобные и доступные ипотечные программы, говорить о полном оживлении рынка сложно. Для большинства покупателей именно условия ипотечного кредитования остаются решающим фактором, - пояснила Аида Габбасова.

Отвечая на вопрос о возможном повышении цен, специалист отметила, что резкого и устойчивого роста ожидать не стоит.

Теоретически застройщики могут пойти на повышение цен, однако при отсутствии спроса они будут вынуждены их корректировать. Уже сейчас по текущим ценам квартиры продаются не так активно. В случае дополнительного удорожания спрос может снизиться ещё больше, что невыгодно самим застройщикам, - пояснила она.

Что касается вторичного рынка, то, по мнению эксперта, существенного роста цен здесь ожидать не стоит.

Цены на вторичное жильё останутся стабильными. Основным фактором, который может влиять на динамику цен, остаётся повышение НДС, однако его сдерживающим элементом будет покупательская способность населения. Поэтому поводов для паники нет, рынок, скорее всего, сохранит относительную стабильность, - добавила она.

Несмотря на возможные колебания рынка, Аида Габбасова считает инвестиции в недвижимость Мангистауской области оправданными.

Жилищное строительство в регионе ведётся достаточно активно, спрос сохраняется. Основная часть покупателей — это жители районов области, как правило, большие семьи. Поэтому застройщики не испытывают острого дефицита спроса. Однако при покупке важно обращать внимание на качество жилья, - подчеркнула она.

По словам эксперта, регион продолжает развиваться, ожидается рост туристического потока и дальнейшее развитие инфраструктуры.

В этих условиях покупка жилья может быть выгодной инвестицией. Квартиры в Актау пользуются спросом на рынке аренды, поэтому приобретённую недвижимость можно успешно сдавать, - считает директор агентства.

Говоря о предпочтениях покупателей, Аида Габбасова отметила, что универсальных рекомендаций не существует — всё зависит от целей и возможностей приобретателя.

Традиционно в приоритете остаются 17, 18 и 19 микрорайоны. Также растёт интерес к 40 и 41 микрорайонам, где строятся современные жилые комплексы. Однако пока там продолжаются строительные работы, не полностью решены вопросы дорог, школ и детских садов. Поэтому эти районы больше подходят для долгосрочной перспективы, - пояснила эксперт.

Если рассматривать частное жильё, то, по словам специалиста, наибольшим спросом пользуются прибрежные территории.

Сейчас активно застраивается Приморский, однако плотность застройки там уже достаточно высокая. Более перспективным направлением для покупки частного дома можно назвать Акшукур, - отметила Аида Габбасова.

Подводя итог, эксперт отмечает, что рынок недвижимости Мангистауской области в 2025–2026 годах не демонстрирует признаков резкого роста или падения. Он находится в стадии адаптации к новым экономическим условиям.

Цены, скорее всего, останутся стабильными, а ключевым фактором для покупателей по-прежнему будут доступные ипотечные программы и качество жилья. Тем, кто планирует покупку или инвестиции, стоит ориентироваться на свои финансовые возможности и долгосрочные цели, - резюмировала директор агентства недвижимости «Aktau City».

Напомним, ранее сообщалось, что Мангистауская область вошла в число регионов с самым высоким ростом сделок купли-продажи жилья в Казахстане. По итогам декабря 2025 года количество процедур в регионе увеличилось на 69,2%.