В долгий ящик: почему бесплатные шахматы для детей «заморозили» в Актау

Уже прошло три месяца с тех пор, как бесплатные шахматные занятия для детей и взрослых на набережной 14‑го микрорайона приостановили с наступлением холодов. Идея перенести проект в помещение обсуждалась, однако реального решения до сих пор нет. Почему инициативу фактически оставили без поддержки, разбирался корреспондент Lada.kz .

Фото автора, улучшенное при помощи ИИ

Как рассказала жительница Актау Наталья, двое её детей посещали бесплатные шахматные занятия на набережной до октября.

«Было очень много заинтересованных ребят. Даже взрослые, проходя мимо, включались в игры. Это же развивает мышление и дисциплину. Но в ноябре мне пришлось записать детей на платные занятия - это серьёзная нагрузка на семейный бюджет, потому что частные школы стоят недёшево», - говорит женщина.

Организатор проекта и руководитель фонда «Мы - за спорт, против наркотиков» Роман Уразимбетов считает, что идея «застряла» на уровне разговоров.

По его словам, ещё три месяца назад он выступил в городском акимате с предложением выделить под шахматную зону здание бывшего опорного пункта в 1‑А микрорайоне (медгородок).

«Внутри валялись шприцы, блистеры от таблеток - настоящий наркопритон. Я предложил благоустроить место: сделать пристройку, оборудовать шахматную зону и летнюю беседку. Полиция была готова передать помещение в распоряжение, но на уровне чиновников всё осталось только на словах. Я обращался и в областное управление - там идею поддержали, но тоже закинули в дальний ящик», - рассказал организатор шахматных игр.

Чтобы ограничить доступ в помещение, три месяца назад на дверь был повешен замок. На удивление, он все еще висит.

Кроме шахматного кружка, организатор инициативы планирует создать на базе бывшего опорного пункта небольшой спортивный уголок: установить стол для армрестлинга, подготовить площадку для гирь, турники и брусья. Также, по его словам, там можно организовать доступный туалет и кран с водой.

«Хочется, чтобы это место стало спортивным уголком, а не наркоманским притоном», — пояснил он.

Роман Уразимбетов подчёркивает, что финансовой помощи от государства он не просит, а только желает, чтобы данный участок передали в доверительное управление (аренда).

Lada.kz продолжает следить за развитием событий.

Напомним, летом бесплатные занятия по шахматам на набережной 14 микрорайона собирали десятки детей и взрослых. С наступлением холодов проект приостановили.