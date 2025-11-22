Шахматы на набережной «замерзли»: где детям играть зимой в Актау?

Летом бесплатные занятия по шахматам на набережной 14-го микрорайона собирали десятки детей и взрослых. С наступлением холодов проект приостановили, и теперь родители интересуются: где зимой дети смогут бесплатно играть в шахматы? Корреспондент Lada.kz разбирался в ситуации.

Фото автора

Организатор летних шахмат и руководитель фонда «Мы — за спорт, против наркотиков» Роман Уразимбетов рассказал, что интерес к игре не угас: в ноябре некоторые дети, молодёжь и взрослые по-прежнему собираются поиграть за столами на набережной. Однако с похолоданием занятия необходимо переносить в помещение.

По словам Романа Уразимбетова, он уже встречался с городским акимом и его заместителями, предлагая использовать здание бывшего опорного пункта в 1А микрорайоне (медгородок). Помещение пустует, но требует уборки: внутри разбросаны шприцы, упаковки от таблеток и заметны следы присутствия наркозависимых.

Общественник предложил чиновникам благоустроить это место: сделать пристройку, оборудовать шахматную зону и летнюю беседку.

Мы привлечем детей и молодежь. Здесь перестанут собираться люди, которые употребляют наркотики, - говорит Роман Уразимбетов.

По его словам, полиция готова передать помещение ему в распоряжение, но на уровне городских чиновников разговор «остался на словах».

Роман также обратился в областное управление, где идею поддержали, но конкретного решения пока нет.

В городском акимате корреспонденту Lada.kz сообщили, что изначально проект задумывался как летний формат под открытым небом. Сейчас рассматривается возможность расширения проекта на все сезоны, но подходящего здания для этого в городе нет.

Чиновники посоветовали обратиться в областное управление спорта и образования, однако комментария от них Lada.kz получить не удалось.

