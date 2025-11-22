18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.11.2025, 17:55

Шахматы на набережной «замерзли»: где детям играть зимой в Актау?

Общество 0 886 Сергей Кораблев

Летом бесплатные занятия по шахматам на набережной 14-го микрорайона собирали десятки детей и взрослых. С наступлением холодов проект приостановили, и теперь родители интересуются: где зимой дети смогут бесплатно играть в шахматы? Корреспондент Lada.kz разбирался в ситуации.

Фото автора
Фото автора

Организатор летних шахмат и руководитель фонда «Мы — за спорт, против наркотиков» Роман Уразимбетов рассказал, что интерес к игре не угас: в ноябре некоторые дети, молодёжь и взрослые по-прежнему собираются поиграть за столами на набережной. Однако с похолоданием занятия необходимо переносить в помещение.

По словам Романа Уразимбетова, он уже встречался с городским акимом и его заместителями, предлагая использовать здание бывшего опорного пункта в 1А микрорайоне (медгородок). Помещение пустует, но требует уборки: внутри разбросаны шприцы, упаковки от таблеток и заметны следы присутствия наркозависимых.

Общественник предложил чиновникам благоустроить это место: сделать пристройку, оборудовать шахматную зону и летнюю беседку.

Мы привлечем детей и молодежь. Здесь перестанут собираться люди, которые употребляют наркотики, - говорит Роман Уразимбетов.

По его словам, полиция готова передать помещение ему в распоряжение, но на уровне городских чиновников разговор «остался на словах».

Роман также обратился в областное управление, где идею поддержали, но конкретного решения пока нет.

В городском акимате корреспонденту Lada.kz сообщили, что изначально проект задумывался как летний формат под открытым небом. Сейчас рассматривается возможность расширения проекта на все сезоны, но подходящего здания для этого в городе нет.

Чиновники посоветовали обратиться в областное управление спорта и образования, однако комментария от них Lada.kz получить не удалось.

Напомним, как тренер с голливудской улыбкой бесплатно учил жителей Актау игре в шахматы у моря.

 

10
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь