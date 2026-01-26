18+
26.01.2026, 10:33

Запись на приём к врачу может обернуться для жителей Актау потерей ценных данных

Общество 0 3 894 Наталья Вронская

В Актау фиксируют новую схему телефонного мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник и налоговых органов, называют личные данные людей и под предлогом записи на приём выманивают ценные данные, передает Lada.kz.

Фото с сайта app.envato.com
Фото с сайта app.envato.com

С редакцией своими историями поделились несколько женщин. Так, с одной из жительниц города связался неизвестный мужчина, который назвал её фамилию, имя, отчество и сообщил, что ей необходимо пройти дополнительное обследование – сделать снимок грудной клетки в 26 микрорайоне.

На этой неделе я действительно проходила медосмотр, поэтому звонок показался мне вполне логичным. Я подумала, что кто-то из врачей назначил дополнительное обследование. Мужчина сказал, что не знает, кто именно направил, у него просто список пациентов для обзвона. Мы выбрали дату, и он сказал, что оформляет талон. Потом добавил, что сейчас придёт номер, который нужно продиктовать для подтверждения записи, - рассказала женщина.

Спустя несколько секунд ей пришло SMS с кодом и предупреждением не сообщать его третьим лицам. В этот момент она поняла, что разговаривает с мошенниками, и прекратила разговор.

Похожую, но уже «деловую» версию схемы злоумышленники используют в отношении предпринимателей. Им звонят якобы из налоговых органов, обращаются по имени-отчеству и уточняют, сдана ли та или иная форма отчётности. Далее следует фраза о необходимости подойти в ведомство и «написать заявление» или «урегулировать вопрос».

Когда говорят, что нужно личное присутствие, человек теряет бдительность – кажется, что дистанционно ничего сделать не смогут. Но затем «специалист» якобы записывает на приём и просит продиктовать код из SMS. Мне повезло, что сообщение пришло на номер, не связанный с бизнесом. Это меня насторожило. Внешне всё выглядело правдоподобно, будто сообщение от 1414, - поделилась другая жительница Актау.

Главная особенность новой схемы обмана в том, что мошенники подстраиваются под реальные жизненные ситуации – медосмотры, налоговую отчётность, запись на приём – и используют реальные персональные данные, из-за чего звонки выглядят убедительно.

Получив код из сообщения, злоумышленники могут попытаться получить доступ к государственным сервисам или другой личной информации жертвы.

В пресс-службе департамента государственных доходов рассказали, что в настоящее время идет период сдачи налоговой отчетности, поэтому звонки со стороны их специалистов могут быть, однако никакие коды они не запрашивают.

Вам просто могут позвонить, напомнить о необходимости сдать отчет, либо исправить что-то в имеющихся документах, - объяснили в ведомстве.

Однако есть и другие ситуации. Так, если предприниматель или его представитель самостоятельно звонит в контакт-центр 1414 и запрашивает информацию о своих налогах и отчетности, оператор, чтобы подтвердить личность звонящего, действительно может отправить сообщение с кодом. Но это происходит исключительно в ситуациях, когда человек сам звонит в колл-центр.

Напомним, ранее журналисты Lada.kz в подкасте на тему интернет-мошенничества подробно рассказали о пострадавших мангистаусцах и методах противодействия преступникам.

