В Актау водителя BMW наказали за дрифт во дворе жилого дома

В Актау суд привлёк к ответственности местного жителя за опасные манёвры на автомобиле в жилом районе. Мужчину признали виновным в нарушении общественного порядка, сообщает Lada.kz .

Как сегодня сообщили в Специализированном суде по административным правонарушениям города, инцидент произошёл 15 января 2026 года в 38-м микрорайоне, за домом №2. Водитель, управляя автомобилем марки BMW, выполнял дрифт – резкие манёвры с заносом машины на высокой скорости – в общественном месте. Суд расценил его действия как проявление неуважения к окружающим и квалифицировал их как мелкое хулиганство.

Вину водителя подтвердили протокол об административном правонарушении, рапорты сотрудников полиции и видеозапись. В ходе заседания мужчина признал свою вину и просил назначить более мягкое наказание.

Санкция статьи предусматривает штраф, общественные работы либо административный арест. Суд учёл признание вины как смягчающее обстоятельство, при этом отягчающих факторов установлено не было.

В итоге нарушителю назначили штраф в размере 86 500 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

