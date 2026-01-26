18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.01.2026, 14:36

В Актау предприниматели могут бесплатно получить консультацию по новому Налоговому кодексу

Общество 0 965 Наталья Вронская

В Актау стартовала республиканская акция «Народный бухгалтер», в рамках которой предприниматели и жители города могут бесплатно получить консультации по вопросам налогообложения и бухгалтерского учёта. За неполный месяц помощью специалистов уже воспользовались более полусотни человек, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Как сообщил заместитель руководителя управления государственных доходов (УГД) по городу Актау Андрей Смирнов, акция проводится по инициативе министерства финансов РК и направлена на поддержку индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса в условиях действия нового Налогового кодекса.

Приём ведут не только сотрудники налоговых органов, но и представитель «Альянса профессиональных бухгалтеров». Специалисты помогают разобраться в тонкостях бухгалтерского учёта, заполнении налоговой отчётности и работе в государственных информационных системах.

Особое внимание уделяется разъяснению норм нового Налогового кодекса, переходу на специальные налоговые режимы, вопросам постановки и снятия с регистрационного учёта по НДС, а также правильному оформлению отчётности. По словам организаторов, чаще всего предпринимателей волнуют практические вопросы – как не допустить ошибок и избежать штрафов.

Акция продлится до конца июня. Предпринимателей принимают по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 13:00 часов.

По данным ведомства, сегодня в Актау зарегистрировано 37 182 налогоплательщика. Из них в общеустановленном режиме работают 1 643 предпринимателя, а в упрощённом – 35 529.

В УГД отмечают, что «Народный бухгалтер» помогает повысить налоговую грамотность населения, наладить диалог между бизнесом и государством и снизить количество нарушений налогового законодательства.

Консультации проходят в Центре обслуживания клиентов УГД по адресу: Актау, 31Б микрорайон, здание №31.

Напомним, ранее в региональном департаменте госдоходов предупредили предпринимателей о том, что до 1 марта необходимо уведомить о смене или оставлении режима налогообложения. В противном случае с отчетной даты все предприниматели на упрощенке автоматом перейдут на общеустановленный режим.

