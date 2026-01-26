В Актау предприниматели могут бесплатно получить консультацию по новому Налоговому кодексу

В Актау стартовала республиканская акция «Народный бухгалтер», в рамках которой предприниматели и жители города могут бесплатно получить консультации по вопросам налогообложения и бухгалтерского учёта. За неполный месяц помощью специалистов уже воспользовались более полусотни человек, передает Lada.kz.
Как сообщил заместитель руководителя управления государственных доходов (УГД) по городу Актау Андрей Смирнов, акция проводится по инициативе министерства финансов РК и направлена на поддержку индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса в условиях действия нового Налогового кодекса.
Приём ведут не только сотрудники налоговых органов, но и представитель «Альянса профессиональных бухгалтеров». Специалисты помогают разобраться в тонкостях бухгалтерского учёта, заполнении налоговой отчётности и работе в государственных информационных системах.
Особое внимание уделяется разъяснению норм нового Налогового кодекса, переходу на специальные налоговые режимы, вопросам постановки и снятия с регистрационного учёта по НДС, а также правильному оформлению отчётности. По словам организаторов, чаще всего предпринимателей волнуют практические вопросы – как не допустить ошибок и избежать штрафов.
Акция продлится до конца июня. Предпринимателей принимают по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 13:00 часов.
По данным ведомства, сегодня в Актау зарегистрировано 37 182 налогоплательщика. Из них в общеустановленном режиме работают 1 643 предпринимателя, а в упрощённом – 35 529.
В УГД отмечают, что «Народный бухгалтер» помогает повысить налоговую грамотность населения, наладить диалог между бизнесом и государством и снизить количество нарушений налогового законодательства.
Консультации проходят в Центре обслуживания клиентов УГД по адресу: Актау, 31Б микрорайон, здание №31.
Напомним, ранее в региональном департаменте госдоходов предупредили предпринимателей о том, что до 1 марта необходимо уведомить о смене или оставлении режима налогообложения. В противном случае с отчетной даты все предприниматели на упрощенке автоматом перейдут на общеустановленный режим.
