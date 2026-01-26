Зимняя сказка в каменном ущелье: замёрзший Тамшалы стал точкой притяжения для сотен мангистаусцев

В Мангистауской области замёрзший водопад в ущелье Тамшалы стал настоящей точкой притяжения для туристов и любителей эффектных кадров. В социальных сетях распространяются впечатляющие видео ледяных каскадов, свисающих со скал, а очевидцы рассказывают о большом наплыве людей, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

По словам посетителей, на верхней парковке и внизу, в самом ущелье, – десятки автомобилей и сотни отдыхающих. Одни приезжают за атмосферными фотографиями и видео на фоне ледяных стен, другие устраивают зимние пикники – с казанами, самоварами и горячим чаем прямо среди скал.

Тамшалы – одно из самых живописных мест Мангистауской области. Ущелье известно родником с пресной водой и небольшим водопадом, который крайне редко в холодное время года превращается в причудливую композицию. Весной и летом это место привлекает тенью скал и зеленью, а зимой становится редкой для региона «ледяной» достопримечательностью.

На фоне растущей популярности природных локаций жители всё чаще поднимают вопрос бережного отношения к таким местам. Отдыхающим напоминают: после пикников важно убирать за собой мусор, не оставлять пластик и бытовые отходы в ущелье. Хрупкие природные уголки региона легко потерять, если относиться к ним безответственно.

Область в последние годы всё чаще называют территорией уникальных пейзажей – от каньонов и подземных мечетей до меловых гор и солончаков. И именно от самих посетителей во многом зависит, останутся ли эти места такими же чистыми и впечатляющими для следующих путешественников.

Напомним, ранее правительство утвердило комплексный план по развитию сферы туризма в Мангистауской области до 2029 года.

Регион всё чаще оказывается в объективе международных фотографов, тревел-блогеров, путешественников и знаменитостей с миллионной аудиторией. За последний год зарубежные гости называли местные пейзажи «инопланетными» и «недооценёнными».