03.02.2026, 15:13

Как купить лекарство без переплат – инструкция для жителей Мангистау

Общество 0 1 434 Наталья Вронская

Жители Мангистауской области могут сами контролировать цены на препараты в аптеках и не переплачивать за них. Об этом напомнили в департаменте медицинского и фармацевтического контроля региона, передает Lada.kz.

Фото с сайта app.envato.com
Фото с сайта app.envato.com

Специалисты советуют перед покупкой проверять стоимость нужного препарата в мобильном приложении Dari.kz или на сайте ndda.kz. В них указаны предельные цены на лекарства, установленные государством.

Если в аптеке препарат продают дороже установленной стоимости, покупатель имеет право подать жалобу.

При выявлении превышения предельной цены необходимо обратиться в департамент медицинского и фармацевтического контроля по Мангистауской области. Важно приложить подтверждающие материалы – фискальный чек, а также по возможности фото или видео, - пояснили в ведомстве.

По данным департамента, в 2025 году от жителей области поступило три обращения по поводу цен на лекарства. Однако в ходе проверок превышения предельной стоимости не подтвердились. Административные дела по таким фактам в регионе не возбуждались.

В ведомстве также напомнили, что в Казахстане расширен перечень медицинских услуг и лекарственных средств, освобождённых от налога на добавленную стоимость (НДС).

Льгота распространяется на препараты и медуслуги, предоставляемые в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). В список входят более 3000 наименований лекарств, в том числе около 1200 препаратов для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Они освобождены от НДС как при оптовой, так и при розничной реализации, - сообщили специалисты.

Также от НДС освобождены фармацевтические субстанции, которые импортируются для производства лекарств в рамках ГОБМП и ОСМС.

Эти меры утверждены постановлением Правительства РК №1203 от 31 декабря 2025 года и реализуются в рамках нового Налогового кодекса, вступившего в силу с января 2026 года.

Специалисты подчёркивают: налоговые послабления, государственное регулирование предельных цен и внимательность самих покупателей помогают сделать лекарства более доступными для жителей Мангистауской области.

