Мемориал «Вечный огонь» в Актау покрылся пятнами: в акимате объяснили причину

Жители Актау обратились в редакцию с жалобой на внешний вид мемориала «Вечный огонь» в 7 микрорайоне. Горожане отмечают, что на конструкции появились тёмные пятна, передает Lada.kz .

Фото прислано жителями Актау

По словам жителей, поверхность стен выглядит неравномерной, местами заметны следы влаги, а плиточное покрытие имеет потемнения и выглядит не эстетично.

За разъяснением ситуации редакция обратилась в акимат города.

В пресс-службе администрации сообщили, что изменения внешнего вида связаны с погодными условиями.

Представители акимата подчеркнули, что сам памятник находится в удовлетворительном состоянии, а потемнение на поверхности связано с недавними осадками – отдельные участки остаются влажными и поэтому выглядят темнее. Вместе с тем подрядной организации поручено держать объект на контроле и при необходимости устранить выявленные недочёты.

