На что потратили бюджет Актау в 2025 году

В Актауском городском акимате рассказали редакции Lada.kz о том, каким был общий объем бюджета областного центра в 2025 году, на что были направлены основные средства и какие сферы оказались наиболее затратными.

Фото создано с помощью ИИ

По данным акимата, бюджет города на 2025 год реализовывался в соответствии с действующим бюджетным законодательством. По итогам 2025 года расходы бюджета города исполнены на 55 051,9 млн тенге или 97,1% (план – 56 675,3 млн.тенге).

По итогам 2025 года бюджет города был исполнен практически в полном объёме. Остатки средств по отдельным направлениям сформировались преимущественно по объективным причинам, включая экономию по результатам государственных закупок, уточнение объёмов выполненных работ, а также перенос сроков реализации отдельных мероприятий, - сообщили в ведомстве.

Основные направления расходов бюджета в 2025 году

Государственные услуги общего характера

На оказание государственных услуг общего характера в 2025 году было предусмотрено 665,1 млн тенге. Фактически направлено 663,5 млн тенге. Обеспечено содержание 20 государственных организаций города.

Оборона

Финансирование мероприятий в сфере обороны составило 160,1 млн тенге при предусмотренных 188,7 млн тенге. Экономия средств связана с уточнением потребностей и оптимизацией расходов.

Общественный порядок, безопасность, правовая и судебная деятельность

Освоено 649,4 млн тенге из предусмотренных 649,4 млн тенге.

Социальная помощь и социальное обеспечение

На меры социальной поддержки населения в 2025 году было предусмотрено 7 461,5 млн тенге, из которых фактически направлено 7 460,0 млн тенге, что позволило в полном объёме выполнить все социальные обязательства.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство стало самым крупным направлением расходов бюджета. Из предусмотренных 20 524,8 млн тенге фактически направлено 19 074,8 млн тенге. Неосвоение связано с экономией по итогам государственных закупок и переносом сроков реализации отдельных проектов.

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

На развитие культуры, спорта, туризма и информационного пространства города было предусмотрено 3 308,9 млн тенге. Фактически освоено 3 308,7 млн тенге.

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

На мероприятия в сфере топливно-энергетического комплекса и недропользования было предусмотрено 3 217,8 млн тенге, из которых освоено 3 196,7 млн тенге.

Сельское, водное, лесное и рыбное хозяйство, охрана окружающей среды и земельные отношения

Финансирование данного направления составило 83,5 млн тенге, освоение составило 83,3 млн тенге.

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

На развитие промышленности и градостроительной деятельности было предусмотрено 481,7 млн тенге, из которых израсходовано 480,0 млн тенге.

Транспорт и коммуникации

Из 9 831,5 млн тенге было освоено 9 712,9 млн тенге.

Прочие расходы

На прочие направления расходов в 2025 году было направлено 1 295,7 млн тенге. Средства освоены в полном объёме.

Обслуживание долга

Расходы на обслуживание долговых обязательств города составили 1 251,2 млн тенге и соответствовали утверждённым параметрам бюджета.

Трансферты

Объём трансфертов в 2025 году составил 7 715,5 млн тенге. Средства перечислены в полном объёме и в установленные сроки.

Наибольший объём бюджетных средств был направлен на развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, а также на социальную помощь и социальное обеспечение населения. Эти направления традиционно остаются приоритетными в структуре городского бюджета, - подчеркнули в акимате.

В городской администрации отметили, что неосвоение средств носило точечный характер и было связано в основном с:

экономией по итогам конкурсных процедур;

переносом сроков реализации отдельных проектов;

объективными организационно-техническими причинами.

Перерасходов бюджета в 2025 году не допущено. Дополнительные расходы в рамках утверждённых лимитов перераспределялись на приоритетные направления, включая социальную поддержку населения, содержание и модернизацию инфраструктуры, а также обеспечение общественной безопасности. В течение года приоритеты расходов уточнялись с учётом текущих потребностей города и социально-экономической ситуации, - отметили в акимате.

В заключении в администрации рассказали, сколько составит бюджет области в 2026 году.

Бюджет города на 2026 год по доходам и расходам утвержден в объеме 160 539,2 млн тенге. Свободный остаток бюджетных средств на начало года составляет 320,5 млн тенге и будет направлен на финансирование расходов 2025 года, - подытожили в ведомстве.

Редакция Lada.kz также направила запрос на получение информации об освоении бюджета в областной акимат, однако в течение двух недель ответа так и не последовало. Причины непредоставления данных в региональной администрации не объясняют.