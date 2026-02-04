18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.44
593.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.02.2026, 09:11

На что потратили бюджет Актау в 2025 году

Общество 0 1 699 Лиана Рязанцева

В Актауском городском акимате рассказали редакции Lada.kz о том, каким был общий объем бюджета областного центра в 2025 году, на что были направлены основные средства и какие сферы оказались наиболее затратными.

Фото создано с помощью ИИ
Фото создано с помощью ИИ

По данным акимата, бюджет города на 2025 год реализовывался в соответствии с действующим бюджетным законодательством. По итогам 2025 года расходы бюджета города исполнены на 55 051,9 млн тенге или 97,1% (план – 56 675,3 млн.тенге).

По итогам 2025 года бюджет города был исполнен практически в полном объёме. Остатки средств по отдельным направлениям сформировались преимущественно по объективным причинам, включая экономию по результатам государственных закупок, уточнение объёмов выполненных работ, а также перенос сроков реализации отдельных мероприятий, - сообщили в ведомстве.

Основные направления расходов бюджета в 2025 году

  • Государственные услуги общего характера

На оказание государственных услуг общего характера в 2025 году было предусмотрено 665,1 млн тенге. Фактически направлено 663,5 млн тенге. Обеспечено содержание 20 государственных организаций города.             

  • Оборона

Финансирование мероприятий в сфере обороны составило 160,1 млн тенге при предусмотренных 188,7 млн тенге. Экономия средств связана с уточнением потребностей и оптимизацией расходов.

  • Общественный порядок, безопасность, правовая и судебная деятельность

Освоено 649,4 млн тенге из предусмотренных 649,4 млн тенге.

  • Социальная помощь и социальное обеспечение

На меры социальной поддержки населения в 2025 году было предусмотрено 7 461,5 млн тенге, из которых фактически направлено 7 460,0 млн тенге, что позволило в полном объёме выполнить все социальные обязательства.

  • Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство стало самым крупным направлением расходов бюджета. Из предусмотренных 20 524,8 млн тенге фактически направлено 19 074,8 млн тенге. Неосвоение связано с экономией по итогам государственных закупок и переносом сроков реализации отдельных проектов.

  • Культура, спорт, туризм и информационное пространство

На развитие культуры, спорта, туризма и информационного пространства города было предусмотрено 3 308,9 млн тенге. Фактически освоено 3 308,7 млн тенге.

  • Топливно-энергетический комплекс и недропользование

На мероприятия в сфере топливно-энергетического комплекса и недропользования было предусмотрено 3 217,8 млн тенге, из которых освоено 3 196,7 млн тенге.

  • Сельское, водное, лесное и рыбное хозяйство, охрана окружающей среды и земельные отношения

Финансирование данного направления составило 83,5 млн тенге, освоение составило 83,3 млн тенге.

  • Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

На развитие промышленности и градостроительной деятельности было предусмотрено 481,7 млн тенге, из которых израсходовано 480,0 млн тенге.

  • Транспорт и коммуникации

Из 9 831,5 млн тенге было освоено 9 712,9 млн тенге.

  • Прочие расходы

На прочие направления расходов в 2025 году было направлено 1 295,7 млн тенге. Средства освоены в полном объёме.

  • Обслуживание долга

Расходы на обслуживание долговых обязательств города составили 1 251,2 млн тенге и соответствовали утверждённым параметрам бюджета.

  • Трансферты

Объём трансфертов в 2025 году составил 7 715,5 млн тенге. Средства перечислены в полном объёме и в установленные сроки.

Наибольший объём бюджетных средств был направлен на развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, а также на социальную помощь и социальное обеспечение населения. Эти направления традиционно остаются приоритетными в структуре городского бюджета, - подчеркнули в акимате.

В городской администрации отметили, что неосвоение средств носило точечный характер и было связано в основном с:

  • экономией по итогам конкурсных процедур;
  • переносом сроков реализации отдельных проектов;
  • объективными организационно-техническими причинами.

Перерасходов бюджета в 2025 году не допущено. Дополнительные расходы в рамках утверждённых лимитов перераспределялись на приоритетные направления, включая социальную поддержку населения, содержание и модернизацию инфраструктуры, а также обеспечение общественной безопасности. В течение года приоритеты расходов уточнялись с учётом текущих потребностей города и социально-экономической ситуации, - отметили в акимате.

В заключении в администрации рассказали, сколько составит бюджет области в 2026 году.

Бюджет города на 2026 год по доходам и расходам утвержден в объеме 160 539,2 млн тенге. Свободный остаток бюджетных средств на начало года составляет 320,5 млн тенге и будет направлен на финансирование расходов 2025 года, - подытожили в ведомстве.

Редакция Lada.kz также направила запрос на получение информации об освоении бюджета в областной акимат, однако в течение двух недель ответа так и не последовало. Причины непредоставления данных в региональной администрации не объясняют.

0
11
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
57250
57250
Средства во всё вкладывают и ЖКХ. а освещения нет по сей день между 2 мкр и 6 мкр... Они ждут когда произойдет ДТП с летальным исходом или чего ждут Что АУЭС трудно подключить пару столбов на пешеходном переходе А напротив школы Орнек ?????? Сколько все жители пишут в ТГ в чат области отписки и не реагируют. В 6 мкр свет рядом с домом 11 и вдоль дороги внутри микрорайонной , около садика Каусар в прошлом году сделали и то из 6 столбов , только 2-3 горело , две недели .После дождя вокруг садика темнота После этого опять написали... до сих пор восстанавливают освещение. Почему сразу нормально все не делают. Как на чиновников не жаловаться или на те обслуживающие компании, если они не выполняют , свои обязательства в полном объеме. Должно всем ответственным людям за такую работу им быть стыдно .
04.02.2026, 08:28
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Хорошая кормушка, причём она пополняется ежегодно за счёт наших налогов.
04.02.2026, 06:40
Beloff
Beloff
Как же смешно
04.02.2026, 04:24
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь