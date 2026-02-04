Лето близко: FlyArystan открыл сезонный рейс из Актау в Баку

Казахстанский лоукостер FlyArystan открыл продажу авиабилетов на прямые рейсы по маршруту Актау – Баку – Актау в период летнего навигационного сезона 2026 года, передает Lada.kz .

Фото авикомпании

По данным авиакомпании, полеты будут выполняться с 1 апреля по 23 октября 2026 года с частотой два раза в неделю – по средам и пятницам.

Вылеты из Актау и обратно запланированы в утреннее и дневное время, что обеспечивает пассажирам удобные возможности для планирования поездок, - сообщил перевозчик.

Билеты на сезонный рейс Актау – Баку FlyArystan на 1 апреля туда и 3 апреля обратно без багажа обойдутся в 60 970 тенге.

Сезонный маршрут Актау – Баку – Актау был запущен и выполняется FlyArystan с 1 февраля 2022 года. Кроме того, из Актау лоукостер выполняет международные рейсы в Дубай один раз в неделю – по субботам, с увеличением частоты до двух раз в неделю в период с 10 марта по 24 октября 2026 года.

Авиабилеты на рейсы Актау – Баку – Актау, а также на другие международные и внутренние направления доступны для бронирования в мобильном приложении FlyArystan, на официальном сайте и через другие каналы продаж.

Напомним, ранее сообщалось, что в предстоящий летний сезон из Уфы готовится к запуску новый туристический рейс в Актау. Также в декабре 2025 года стало известно о планах открытия прямого авиасообщения между Актау и Китаем.