Высокотехнологичную операцию на сердце впервые провели в Актау

В Актау кардиологи впервые провели высокотехнологичную операцию и установили пациентке кардиостимулятор с функцией домашнего мониторинга, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал «24KZ» .

Фото: istockphoto.com

По словам врачей, редкие сердечные импульсы у пациентки угрожали кислородным голоданием мозга и внезапными обмороками, поэтому было принято решение установить кардиостимулятор.

Отмечается, что операция длилась около 40 минут. Теперь кардиостимулятор автоматически передаёт врачу данные о сердечном ритме пациентки и работе устройства. Информация поступает на защищённый сервер, где специалист получает доступ к персональному кабинету. Это позволяет точнее настраивать параметры стимуляции под конкретного пациента и оперативно реагировать на любые отклонения. Технология помогает быстрее выявлять нарушения ритма, возможные сбои и осложнения, что снижает риски и делает наблюдение безопаснее.

Арман Айназаров, интервенционный кардиолог-аритмолог рассказал, что пациент на сегодняшний день чувствует себя хорошо.

Данные кардиостимуляторы обладают искусственным интеллектом, можно так сказать, то есть это ежесекундное наблюдение и контроль сердечного ритма. Если нужно будет стимулировать, он стимулирует. Если же сердце работает само, без потребностей стимуляции, то он в роли наблюдателя, - сказал Арман Айназаров.

