На трассе Таучик – Шетпе закрыли движение

О введении ограничений на передвижение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Таучик – Шетпе сообщает АО «НК «КазАвтоЖол», передает Lada.kz .

Фото: istockphoto.com

По данным АО «НК «КазАвтоЖол», сегодня, 4 февраля, в 14:30 часов, в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на одной из трасс региона.

Движение ограничено для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Таучик – Шетпе (км 0-70), - говорится в сообщении.

В ДЧС Мангистауской области также предупредили горожан, что в связи с резким ухудшением погодных условий, а именно появлением гололеда, движение также будет ограничено на автодороге Актау – Форт-Шевченко.

Дороги будут перекрыты с 43 км в направлении Каламкас и с 0 до 70 км на участке Таучик – Шетпе. Восстановление движения планируется к 18:00 часам. Жителям рекомендуют воздержаться от поездок для собственной безопасности,- говорится в сообщении спасателей.

В «КазАвтоЖоле» напомнили о работе колл-центра – 1403. Автовладельцы могут получить дополнительную информацию в любое время суток.