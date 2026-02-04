18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.44
593.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.02.2026, 16:22

«Топит в ведре»: в деле об издевательствах над детьми в Актау поставлена точка

Общество 0 1 163 Алия Шарипова

В августе прошлого года город потрясло заявление отца Турала Латифова о том, что над его детьми издеваются в семье бывшей жены. Мужчина незамедлительно обратился в компетентные органы и попросил помощи у общественности. Вчера, 3 февраля, апелляционный суд поставил точку в деле, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

По словам члена Палаты юридических консультантов Мангистауской области Ажар Картбай, изначально дело рассматривалось в региональном Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних, затем оно дошло до апелляционной инстанции.

Суд удовлетворил иск моего доверителя (Турал Латифов – прим. авт.) и определил место жительства детей с отцом, - сообщила она, добавив, что над делом ей помогал работать коллега Бауыржан Бекмурза.

Событие Lada.kz прокомментировал и сам Турал Латифов, рассказавший о том, в каком эмоциональном состоянии сейчас находятся дети.

Дети сейчас чувствуют себя прекрасно, жизнь и учеба наладились, все хорошо. Вопрос взыскания алиментов с матери меня не интересует. При этом я не намерен и не препятствую общению сына и дочери с мамой: если дети хотят к ней, то я не вижу в этом никаких проблем, отвожу их сам, они видятся, встречаются. Мать есть мать, я прекрасно понимаю, что она нужна детям, никто ее не заменит, - заключил мужчина.

Напомним, в августе 2025 года житель Актау Турал Латифов записал видеообращение, в котором рассказал о жестоком обращении с его детьми в семье бывшей жены. Об этом ему сообщили сами дети – девятилетний пасынок и шестилетняя дочь. Так, со слов последней, ее топили в ведре из-за уроков.

Спустя короткое время в ситуацию вмешались органы опеки, заявившие о том, что дети выразили желание не жить с мамой. Тогда их временно определили к отцу, при этом запретили препятствовать общению несовершеннолетних с экс-супругой. В это время Турал Латифов уже готовил иск в суд об определении места жительства детей.

10
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь