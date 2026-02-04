«Топит в ведре»: в деле об издевательствах над детьми в Актау поставлена точка

В августе прошлого года город потрясло заявление отца Турала Латифова о том, что над его детьми издеваются в семье бывшей жены. Мужчина незамедлительно обратился в компетентные органы и попросил помощи у общественности. Вчера, 3 февраля, апелляционный суд поставил точку в деле, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

По словам члена Палаты юридических консультантов Мангистауской области Ажар Картбай, изначально дело рассматривалось в региональном Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних, затем оно дошло до апелляционной инстанции.

Суд удовлетворил иск моего доверителя (Турал Латифов – прим. авт.) и определил место жительства детей с отцом, - сообщила она, добавив, что над делом ей помогал работать коллега Бауыржан Бекмурза.

Событие Lada.kz прокомментировал и сам Турал Латифов, рассказавший о том, в каком эмоциональном состоянии сейчас находятся дети.

Дети сейчас чувствуют себя прекрасно, жизнь и учеба наладились, все хорошо. Вопрос взыскания алиментов с матери меня не интересует. При этом я не намерен и не препятствую общению сына и дочери с мамой: если дети хотят к ней, то я не вижу в этом никаких проблем, отвожу их сам, они видятся, встречаются. Мать есть мать, я прекрасно понимаю, что она нужна детям, никто ее не заменит, - заключил мужчина.

Напомним, в августе 2025 года житель Актау Турал Латифов записал видеообращение, в котором рассказал о жестоком обращении с его детьми в семье бывшей жены. Об этом ему сообщили сами дети – девятилетний пасынок и шестилетняя дочь. Так, со слов последней, ее топили в ведре из-за уроков.

Спустя короткое время в ситуацию вмешались органы опеки, заявившие о том, что дети выразили желание не жить с мамой. Тогда их временно определили к отцу, при этом запретили препятствовать общению несовершеннолетних с экс-супругой. В это время Турал Латифов уже готовил иск в суд об определении места жительства детей.