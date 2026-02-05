18+
05.02.2026, 11:22

Квартиры или деньги: дольщики в Актау требуют обратить внимание на их проблему

Общество 0 2 431 Ольга Максимова

В Актау дольщики жилого комплекса «Жаксылык» в очередной раз обратились к ответственным органам с требованием завершить строительство и вручить ключи от квартир, а также же решить проблемы покупателей, которые одно жилье купили несколько раз, передает Lada.kz.

ЖК «Жаксылык». Фото: 2Gis
ЖК «Жаксылык». Фото: 2Gis

Дольщики вложили средства в возведение ЖК «Жаксылык» (застройщик «Global construction BI»), расположенного в микрорайоне 32В, четыре года назад. Однако по настоящее время строительные работы не завершены, и люди так и не получили свои квартиры.

Однако, как сообщают дольщики, со стороны застройщика были допущены грубые нарушения: одна и та же квартира была продана 2-3 покупателям, строительство до сих пор не завершено, поэтому сотни граждан остались без жилья и без денег.  

Собственник земельного участка устно пообещал завершить строительство жилого дома и вернуть денежные средства дольщикам, чьи квартиры были проданы несколько раз. Однако на протяжении уже пяти месяцев никаких реальных действий не предпринимается, деньги не возвращены. Степень готовности объекта составляет около 80%, но строительство фактически остановлено. Сложившаяся ситуация непосредственно затрагивает судьбы 252-300 семей, нарушая их конституционное право на жилище. В связи с вышеизложенным просим взять ситуацию по ЖК «Жаксылык» на особый контроль, принять конкретные и законные меры по завершению строительства либо возврату денег, обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности в рамках действующего законодательства, - обратились дольщики.

В Актауском городском акимате сообщили, что вопрос долевого строительства находится на постоянном контроле администрации.  

В связи с привлечением руководителей подрядной организации, осуществлявшей строительство ЖК «Жаксылык» к уголовной ответственности, строительные работы были приостановлены. Кроме того, выявлены факты реализации одной квартиры нескольким вкладчикам. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся соответствующие следственные мероприятия, - сообщили в акимате города.

Как отметили в акимате, статус жилого комплекса будет определен после завершения суда. 

Проблема дольщиков остается одной из самых актуальных в регионе, а сам процесс завершения проблемного долевого строительства – непростой и многоэтапный. Способ завершения строительства рассматривается и утверждается на межведомственной комиссии. Объект должен быть признан проблемным. Сами люди должны создать жилищно-строительный кооператив, и по решению суда принять незавершенный объект вместе с земельным участком. Кооператив в установленном порядке регистрирует объект и земельный участок. Для завершения строительства необходимо привлечь инвесторов, а если таковых не находится, то возведение дома осуществляется самим кооперативом через уполномоченную организацию – ТОО «Құрылыс Инвест Групп». Средства на завершение строительства выделяют из бюджета в виде кредита, который возвращают за счет реализации коммерческих помещений и ранее непроданных квартир.

Акиматы города и области на протяжении нескольких лет ведут разъяснительную работу о том, что строительные компании для привлечения средств дольщиков должны иметь специальное разрешение. Разрешение на строительство не является разрешением на строительство за счет средств дольщиков, а предварительные договоры бронирования, резервирования, инвестирования, уступки права требования – все эти сделки являются незаконными.

Однако отсутствие полного пакета документов замалчивается застройщиками, а покупатели, не владея полной информацией или в надежде на то, что «авось пронесет», вкладывают средства в строительство, рискуя получить незавидный статус «обманутый дольщик».

Напомним, ранее дольщики ЖК «Жаксылык» уже приходили в акимат Мангистауской области.

Позже к участникам долевого строительства обратился главный прокурор Актау.

