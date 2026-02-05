В Мангистау родители назвали сына в честь всемирно известного футболиста

В своем блоге в Instagram супруги из Мангистауской области Асель Еримбетова и Мерей Уразбеков поделилась радостной новостью: у них родился сын, которого они решили назвать в честь легенды футбола Роналдо, передает Lada.kz .

Фото: @urazbekovy / Instagram

Семейная пара в социальной сети поделилась радостными моментами – рождением сына и его выпиской из роддома.

Мы думали, что выпишемся из роддома без шума и в тишине. Но вот мой муж дома приготовил такой сюрприз. Спасибо Аллаху, что у меня есть такой отзывчивый и внимательный спутник. Счастье – это такие простые моменты, - написала Асель Еримбетова.

Семья также сообщила, что сына они назвали, использовав имя одного из лучших футболистов мира – Уразалы Роналдо Мерейұлы.

На критику подписчиков относительно имени родители ответили, что оно не имеет национальности и несёт значение и предназначение.

Имя Роналдо для нас символизирует труд, победы и признание в мире. Мы дали сыну не просто имя, а предназначение. Кто-то называет детей в честь героев, кто-то – в честь предков, а мы хотели, чтобы наш сын шел по жизни, не зная границ и преград, - отметила семья.

Для справки

Роналдо – бразильский футболист, выступавший на позиции нападающего. Двукратный чемпион мира. Двукратный обладатель «Золотого мяча», обладатель «Золотой бутсы» и трижды лучший футболист ФИФА. По мнению многих футбольных организаций, специалистов и спортсменов, является одним из лучших игроков в истории футбола. Имя, данное футболисту при рождении, – Роналду Луис Назариу ди Лима, – сложно запомнить человеку, проживающему вне Бразилии, а потому для миллионов поклонников он просто Роналдо. Ранние годы будущий спортсмен провел в Рио-де-Жанейро.